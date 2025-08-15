Evde Bakım Yardımı ödemeleri yatırılmaya başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla verilen 'Evde Bakım Yardımı'nın, hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırılmaya başlandığını duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Ağustos ayında toplam 6,1 milyar lira ödeme yapacaklarını bildirdi.

"2025 YILI İÇERİSİNDE TOPLAM 37,4 MİLYAR LİRA EVDE BAKIM YARDIMI'NDA BULUNDUK"

Bakanlık tarafından sunulan aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlatan Göktaş, "Bu yardım ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz. Bu çerçevede 2025 yılı içerisinde bugüne kadar toplam 37,4 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nda bulunduk" ifadelerini kullandı.

"EVDE BAKIM YARDIMI 10 BİN 125 LİRADAN 11 BİN 702 LİRAYA ÇIKARILDI

Bakan Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan Evde Bakım Yardımı aylık ödemelerinin Temmuz ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artışla birlikte 10 bin 125 liradan 11 bin 702 liraya çıkarıldığını ve her ayın 15'inde hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını hatırlatarak, "Yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı ödemelerini hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırmaya başladık. Hali hazırda 529 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımından yararlanıyor. Bu kapsamda bu ay toplam 6,1 milyar lira ödeme yapıyoruz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" ifadelerine yer verdi.