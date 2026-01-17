Evde bakım yardımında stajyer ücreti gelir sayılmayacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Evde bakım yardımı alan vatandaşların lehine yapılan düzenlemeyle araç, konut ve sosyal destek ödemelerinin hane gelirine dahil edilme usulleri esnetildi. Artık hesaplamalar çok daha sade ve adil olacak. Engelli ve yaşlı yakınına bakan binlerce aileyi rahatlatacak yönetmelik değişikliği yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme, özellikle hane gelir sınırı nedeniyle yardım hakkını kaybetme riski yaşayan veya başvuru süreci karmaşıklaşan aileler için büyük kolaylıklar getiriyor. Yeni yönetmelikle taşınmazların gelir hesabına dahil edilme biçimi tamamen değişti. En dikkat çekici değişiklik, ikâmet edilen konut dışındaki taşınmazlarda yapıldı. Eskiden hem kira geliri hem de taşınmazın rayiç bedeli birlikte hesaplanırken, artık dükkân ve konut kiradaysa sadece kira bedeli hane gelirine eklenecek. Eğer mülk kirada değilse, yalnızca rayiç bedel üzerinden hesaplanacak.

ARAÇ SAHİPLİĞİNDE BÜYÜK KOLAYLIK

Engelli bireylerin ulaşım ihtiyacı için alınan araçlar, artık hane gelirini doğrudan olumsuz etkilemeyecek. Önceki yönetmelikteki "tüm araçların bedelinin 120'de biri" kuralı esnetildi. Hanede bir binek araç varsa, bu aracın kasko/rayiç bedelinin tamamı değil, sadece ÖTV mevzuatındaki limiti aşan kısmının 120'de biri gelire dahil edilecek. Hanede birden fazla araç olması durumunda, değeri en yüksek olan araç için yukarıdaki indirimli kural uygulanacak. Diğer araçlar ise eski usulde hesaplanmaya devam edecek. Eğitime ve gençlere yönelik destekler de hane geliri hesabından çıkarılarak ailelerin bütçesi koruma altına alındı. Artık öğrenim kredileri, doğum yardımı ödemeleri, staj ücretleri hane gelir tablosuna yazılmayacak. Böylece okuyan çocukların aldığı destekler, engelli yakınının bakım yardımının kesilmesine neden olmayacak.