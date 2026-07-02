‘Evim’de erken teslim koşullarına düzenleme

BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tasarruf finansman faaliyetlerine ilişkin değişikliğe gitti. BDDK'nın Finansal Kurumlar Birliği Başkanlığı'na gönderdiği talimatla azami erken teslim oranı yüzde 40'tan 45'e, en erken teslim süresi 150 günden 180 güne çıkarıldı. Tasarruf finansman şirketlerince düzenlenen müşteri bazlı tasarruf finansman sözleşmelerine ilişkin ödeme planlarının, peşinat ödemesi hariç olmak üzere, ödeme planında yer alan en düşük taksit tutarının, en yüksek taksit tutarının üçte birinden az olmayacak şekilde düzenlenmesine de karar verildi. Düzenleme ile sözleşme tutarlarına da sınırlandırılma getirildi.