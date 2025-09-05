Evlenene 3, çocuğu olana iki asgari ücret ödemesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) işbirliğiyle yürütülen özel proje kapsamında, evlenecek ve çocuk sahibi olan çalışanlara önemli bir maddi destek paketi sunuluyor. MÜSİAD üyesi işverenler evlenecek çalışanlarına 3 net asgari ücret, çocuk sahibi olanlara ise 2 net asgari ücret tutarında destek sağlayacak. Söz konusu destekler, çalışanlar için ek bir avantaj olmasının yanı sıra vergiden muaf tutulacak. Gelir Vergisi Kanunu'nun 25/5. maddesi ve Sosyal Sigortalar ile Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 80/b bendi uyarınca, bu yardımlar gelir vergisi ve SGK primine tabi olmayacak. Toplam 1.025 MÜSİAD üyesi firmanın dahil olduğu projeyle 300 binden fazla çalışana ulaşılması hedefleniyor.

1.025 FİRMA KATILDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile dostu ekosistem; toplumsal refahı, demografik istikrarı ve kuşaklar arası bağları destekleyen bütüncül bir sistemdir. Bu sistem, kamuözel sektör iş birliğiyle güçlenir. Evlenecek gençlerimize ve çocuk sahibi olacak ailelere sunduğumuz desteklerle aile kurumunu daha dirençli kılıyoruz" dedi. MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ise uygulama sayesinde 1 yıl içerisinde çalışanlara yaklaşık 1 milyar TL katkı sağlanmasının beklendiğini belirterek, "Bu protokol, Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen 'Aile Yılı' vizyonunun sahadaki en güçlü uygulamalarından biridir. Kısa sürede 300 bini aşkın istihdam sağlayan 1.025 firmamızın bu protokole taraf olması, MÜSİAD camiası olarak aileyi ne denli önemsediğimizi göstermektedir" diye konuştu.





42 MARKAYLA 1.331 İNDİRİM ANLAŞMASI

İletişim Başkanlığı, Aile Yılı kapsamında 8 ayda yapılan destek tablosunu açıkladı. Buna göre; şimdiye kadar 383 bin 691 anneye 3.5 milyar lira doğum yardımı sağlandı. 151 bin çift Aile ve Gençlik Fonu'na başvurdu. 42 markayla 1331 indirim anlaşması imzandı. 81 ilde 9 binin üzerinde Aile Yılı etkinliğinde vatandaşlarla buluşuldu. 128 bin hanede ise sıfır atık uygulaması hayata geçirildi. Ailenin güçlendirilmesi için de çeşitli destekler sağlandı. Bu kapsamda doğu yapan kadın memura yarı zamanlı çalışma hakkı tanındı. Yeni evlenen geçlere ise 150 bin liralık faizsiz Evlilik Kredisi imkânı sağlandı. Kadın üretici ve çiftçiye de destek finansman ve fidan desteği verildi.