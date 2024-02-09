Evlilik kredisinde ‘evlilik eğitimi’ şartı

Evleneceklere 150 bin lira kredi verilmesi uygulamasından yararlanma kriterleri belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, başvuruların 15 Şubat'ta başlayacağını, çiftlere "Evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanma" şartı getirdiklerini açıkladı. "Çok Boyutlu Sosyal Kalkınma İçin Arap Forumu" programında Aile ve Gençlik Fonu'na başvuru şartlarını açıklayan Göktaş, "Programdan yararlanmak isteyenlerin, bakanlığımızın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanmaları ve evlenmelerinin ardından sunulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmeleri gerekiyor" dedi.Başvurusu onaylananlara 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Başvurular "aile.gov.tr" internet sitesinden yapılacak.