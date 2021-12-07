Evlilik tazminatı alan işsizlik maaşı alabilir mi? Evlilik nedeniyle işten ayrılan kişi işsizlik ödeneğine hak kazanabilir mi?

İşsizlik maaşı işinden olmuş çalışanlara belli bir süreliğine tanınan haktır. Bu hakka tabi olmak içinse belli başlı şartları yerine getirmek gerekmektedir. Bunlardan en önemlileri ise en az 600 gün sigorta priminin yatırılması ve çalışanın kendi rızası dışında (bazı durumlar değişiklik gösterebilir) işten ayrılmasıdır. Bu noktada özellikle yeni evlenen kadınlar, evlendikleri sene içerisinde işten ayrılmaları durumunda işsizlik maaşı alıp alamayacaklarını merak ediyorlar. Sabah.com.tr olarak bu konuyla ilgili detaylara haberimizin içerisinde yer verdik. Peki, 'Evlilik nedeniyle işten ayrılanlar işsizlik maaşı alabilir mi?' İşte bu sorunun yanıtı…

EVLİLİK NEDENİYLE İŞTEN AYRILANLAR İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR Mİ?

Hem kişileri evliliğe teşvik etmek hem de pozitif ayrımcılık olarak yeni evlenen kadınlara, evlendikten sonra bir yıl içinde işi bırakmaları durumunda kıdem tazminatı hakkına sahiptirler. Tabi bu hususta merak edilen bir diğer konu ise evlilik sebebiyle işten ayrılan ve tazminatını alan bir işçi işsizlik maaşı alabilecek midir? sorusu oluyor.

Evlilik nedeniyle kıdem tazminatını alıp ayrılan bir işçi evlilik nedeniyle işten ayrıldığını belirttiği takdir de 1 yıl içerisinde kıdem tazminatı alma hakkına sahiptir. Bu noktada en önemli hususlar ise işçi işten ayrıldığını açık bir şekilde belirtmeli ve bu hakkı bir yıl içinde kullanmalıdır.

Çalışan işsizlik maaşı almak için işinden kendi rızası dışında (bazı durumlar değişiklik gösterebilir) ayrılmak zorunda kalmalıdır. Kişi iş yerinden kendi isteğiyle ayrılmak istediği durumlarda ise haklı gerekçeye sahip olmalıdır. Evlilik nedeniyle ayrılış haklı bir gerekçe olmadığından işsizlik maaşı alma hakkına sahip değildir.

İŞSİZLİK MAAŞI ALMAK İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?

İşinden olmuş çalışanın işsizlik maaşı alabilmesi için öncelikle kendi istekleri dışında (bu bazı durumlarda değişiklik gösterebilir) işinden olması gerekmektedir. Bunun yanında sigorta primi 600 günün üzerinde olması gerekmektedir. Öte yandan son 4 ayda aktif 120 gün prim ödemesi gerekmektedir.

DETAYLI İŞSİZLİK MAAŞI REHBERİ İÇİN TIKLAYINIZ