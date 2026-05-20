Evlilik raporları artık e-Devlet’te

Sağlık Raporları Yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemeyle sağlık raporlarında dijital dönüşüm süreci resmen başlarken, rapor işlemlerinin büyük bölümü e-Devlet ve e-Rapor sistemi üzerinden yürütülecek. Yeni uygulamayla sağlık raporu almak isteyen vatandaşların sürece e-Devlet aracılığıyla "kişisel sağlık bilgi formu" doldurarak başlaması gerekecek.
Yeni yönetmelikle birlikte sağlık raporlarının hazırlanma süreçleri, sağlık kurullarının yapısı, itiraz mekanizmaları ve elektronik rapor sistemi baştan sona yeniden düzenlendi. Yönetmelik kapsamında sağlık raporlarının büyük bölümünün artık e-Rapor sistemi üzerinden düzenlenmesi zorunlu hale getirildi. Vatandaşlar birçok başvuruyu e-Devlet'ten gerçekleştirecek, sağlık raporlarına yine dijital ortamdan erişebilecek.
Evlilik öncesi sağlık raporları da dijital sisteme dahil edildi. Çiftler başvurularını elektronik ortamdan yapacak, gerekli testlerin yapılmasının ardından raporlarını hastaneye gitmeden e-Devlet'ten görüntüleyebilecek.
40 GÜN SINIRI GELDİ
Tam teşekküllü sağlık kurullarının yapısı da yeniden şekillendirildi. Buna göre sağlık kurullarında iç hastalıkları, genel cerrahi, göz, kulak burun boğaz, nöroloji, psikiyatri, fizik tedavi veya ortopedi uzmanlarının bulunması zorunlu hale getirildi. Çalışanların istirahat raporlarına ilişkin önemli değişiklikler de yer aldı. Buna göre hekim bir defada en fazla 10 gün istirahat raporu verebilecek. Bir yıl içinde toplam istirahat raporu süresi 40 günü geçemeyecek.
ENGELLİLERDE ÖTV KRİTERİ NETLEŞTİ
Engelli sağlık kurulu raporlarında özellikle ÖTV istisnalı araç alımına yönelik kriterler getirildi. Engelin türü, etkilediği uzuvlar ve oranlarının ayrı ayrı belirtilmesi zorunlu hale getirildi. Genel ifadeler yerine daha ayrıntılı tanımlamaların kullanılacağı bildirildi.
SİLAH RUHSATI ŞARTLARI SIKILAŞTIRILDI
Silah ruhsatına ilişkin sağlık kriterleri de yeniden düzenlendi. Epilepsi, demans, ciddi nörolojik ve psikiyatrik hastalıklar, madde veya alkol bağımlılığı ile intihar girişimi öyküsü bulunan kişilere silah ruhsatı için olumlu sağlık kurulu raporu verilmeyecek.