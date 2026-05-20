Evlilik raporları artık e-Devlet’te

40 GÜN SINIRI GELDİ

Tam teşekküllü sağlık kurullarının yapısı da yeniden şekillendirildi. Buna göre sağlık kurullarında iç hastalıkları, genel cerrahi, göz, kulak burun boğaz, nöroloji, psikiyatri, fizik tedavi veya ortopedi uzmanlarının bulunması zorunlu hale getirildi. Çalışanların istirahat raporlarına ilişkin önemli değişiklikler de yer aldı. Buna göre hekim bir defada en fazla 10 gün istirahat raporu verebilecek. Bir yıl içinde toplam istirahat raporu süresi 40 günü geçemeyecek.