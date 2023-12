EXCALIBUR 23.8” Curved monitör 200 HZ yenileme hızıyla oyunseverleri büyülüyor

Güçlü ekranlar, mücadeleci oyunların heyecanını gerçekçi yaşamak isteyen oyunseverler ve daha canlı, net renklerle verimli çalışmalara imza atmak isteyen profesyonellerin ortak arayışı haline geldi. Güçlü performansın trend tasarımlarla buluştuğu monitörlere sahip olmak ise kullanıcılar için hayal olmaktan çıkıyor. Yenilenen anakartı, 200Hz ekran yenileme hızı ve 1ms ekran yenileme süresi sayesinde çok daha pürüzsüz ve net bir görüntü kalitesi sunan Excalibur 23.8" Curved Monitör, oyun tutkunları ve profesyoneller için ekran kullanımında maksimum verimlilik ve hız sağlıyor.

Gelişmiş Ekran Teknolojisi Kavisli Monitör İle Bir Arada

Daha zengin renkler, daha net detaylar ve daha hızlı performansı monitörlerde görmek isteyen kullanıcıların çağrısına tasarladığı trend monitörlerle kulak veren Excalibur, geniş ekrana sahip 23.8" kavisli gaming monitörü ile oyunseverleri heyecanlandırmaya devam ediyor. Hem oyunlar hem de profesyonel kullanımlar için üstün performans sağlayan Excalibur 23.8" monitör, verimli çalışmayı ve keyifli oyun oynamayı bir arada sunabiliyor. Canlı renklerin en net halini sunan, kullanıcıya oyunun içerisinde olma hissini yansıtan Excalibur 23.8" monitör, AMD FreeSync, NVDIA G-sync, Low Blue Light, Over Drive ve Flicker Free gibi tüm ekran teknolojilerini, en iyi deneyimi en konforlu şekilde sunabilmek adına bünyesinde barındırıyor.

Göz Sağlığını Koruyan Gelişmiş Ekran Deneyimi

Şık tasarımı ve yüksek performansı hedefleyen ürün özelliklerinin yanı sıra kullanıcılarının sağlığına da önem veren Excalibur, ekrandan gelen ışıkların olumsuz etkisini de minimuma indirdi. Göz şeklinden ilham alınarak sağlığa en uygun şekilde tasarlanan monitör, 1500R kavis değeri, Low Blue Light ve titreme önleme özellikleriyle daha geniş görüntülemeyi uzun kullanımlarda dahi konforlu bir şekilde sunabiliyor. Aynı zamanda 300 NIT parlaklık ve 3000:1 kontrast oranıyla da doygun ve doğru rengi en iyi kalitede sağlayan monitör, 920 x 1080P çözünürlüğü ve HDR efekti sayesinde ekrandaki görüntüye derinlik katarak gerçeklik hissini doruklara çıkarıyor.

Çerçevesiz Ultra İnce Ekran İle Modern Tasarım

Oyun dünyasının dinamik enerjisinden ilham alınarak tasarlanan Excalibur 23.8" monitör, arka kapak dizaynındaki Excalibur mavisi ve çizgisel tasarımı ile kendini farklı ve özel hissetmek isteyenler için tasarlandı. 1500R yarıçaplı, kavisli yapısıyla beraber 178*178 geniş ve kapsayıcı bir görüntüleme açısı vadeden Excalibur 23.8" monitör, 3 kenarı çerçevesiz ultra ince ekranıyla kalın çerçeveli, kalın gövde ve ekranlara kıyasla modern bir görünümüne sahip.

Teknik Özellikler

Yenileme Hızı: 200Hz

Tepki Süresi: 1ms

Çözünürlük: FHD

AMD FreeSync Teknolojisi: Evet

Anti-Flickering: Evet

Boyutlar: 390 x 361 x 117mm

Curved Açısı: 1500R

Ağırlık: 3.8 kg

Çözünürlük Ölçüsü: 1920 x 1080

Display Port 1.2: 1 Adet

HDMI Kablosu: 1 Adet

Ekran Boyutu: 23.8"

Görüntü Oranı: 16:9

Görüntüleme Açısı: H:178 V:178

Kontrast Oranı: 3000:1

Mavi Işık Filtresi: Evet

Parlaklık: 300 NIT

Renk Gamut: 96% sRGB

Renk Skalası: 16,7 Milyon

Casper'ın yenilenen anakarta sahip yüksek performanslı Excalibur 23.8" Curved monitörüne https://www.casper.com.tr/monitor/excalibur-238-monitor linkinden ulaşabilirsiniz.

Casper Hakkında:

Türkiye'nin teknoloji alanında dünyadaki en önemli temsilcilerinden ve Türkiye'de dijital dönüşüme yön veren lider markalarından Casper, 1991 yılında faaliyetlerine başladı. 34.500 metrekare kapalı alan üzerine kurulu, Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyük bilgisayar üretim tesislerinden birine sahip olan Casper, bilgisayar ve telefon başta olmak üzere tüm ürünlerinin tasarım ve ARGE süreçlerini kendi mühendisleri ile yürütüyor. Üretim tesisinde yıllık en az 1 milyon bilgisayar ve 500.000 telefon üretimi yapılıyor. Uluslararası beğeni kazanan tasarım, malzeme ve renk seçimlerini tasarım ekibi ile yürüten Casper, Türkiye'de tüketiciye özel üretim yapma becerisi olan tek bilgisayar üreticisi olarak kullanıcılara yüzlerce çeşit konfigürasyon imkânı sunuyor.

Global çapta kalite ve teknolojiye sahip ürünlerini, geniş hizmet ağı ve yerel üretim avantajlarıyla birleştiren Casper; VIA, Nirvana ve Excalibur markalarıyla akıllı telefondan tablete, dizüstü bilgisayardan mini PC'lere kadar uzanan geniş ürün gamı, yerli üretim ile Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük ediyor. Türkiye'nin tek teknoloji tabanlı ödülü olan Tech Brands Turkey'i üst üste 4 kez kazanan Casper, halk jürisi ile belirlenen Türkiye'nin bütünleşik pazarlama ödülü The ONE Awards'da da teknoloji üreticisi kategorisinde yılın en itibarlı markası ödülünün de sahibi.

