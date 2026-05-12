Eximbank’tan İngiltere ile anlaşma

TÜRK Eximbank ile Birleşik Krallık hükümetinin ihracat kredi kuruluşu olan UK Export Finance (UKEF) mutabakat zaptı imzaladı. Anlaşma, Birleşik Krallık ve Türkiye'den yapılacak ihracatı içeren üçüncü ülkelerdeki savunma projelerine iki kuruluşun ortak finansman sağlamasının önünü açacak. Anlaşma kapsamındaki projelerle ilgili olarak Türk Eximbank ve UKEF, reasürans anlaşmasında öngörülen mekanizma çerçevesinde de işbirliği yapabilecek. Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, UKEF'in bugüne kadar Türk Eximbank'ın başlıca ortaklarından biri olduğunu, imzalanan mutabakatın kurumlar arasındaki zaten güçlü olan bağları daha da ileriye taşıyacağını belirtti. UKEF CEO'su Tim Reid diki kuruluşun geçmiş anlaşmalarda somut sonuçlar elde ettiğini söyledi.

