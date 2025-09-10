Eylül ayı faiz kararı belli oluyor!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan eylül ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Merkez Bankası'nın eylül ayı faiz kararı beklentisi piyasaların odağında yer alıyor. Peki piyasanın faiz beklentisi ne yönde? Faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Eylül ayı faiz kararı yarın 14.00 açıklanacak.

EKONOMİSTLERİN FAİZ KARARI BEKLENTİSİ BELLİ OLDU

AA Finans'ın TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 26 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 18'i politika faizinde 200 baz puan, 3'ü 250 baz puan ve 5'i 300 baz puan indirim yapılacağını tahmin etti

Ekonomistlerin eylül ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 200 baz puan indirilerek yüzde 41'e çekilmesi yönünde oldu.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,5 oldu.

AĞUSTOS AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Ağustos ayında Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 46'dan yüzde 43'e indirilmesine karar vermişti.