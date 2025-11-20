Eylül ayı tarım girdi fiyat endeksi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, Tarım-GFE'de Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,16 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 26,48 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,60 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,19 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,29 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,35 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 36,01 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 26,60 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 56,97 artış ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 6,76 artış ile tohum ve dikim materyali oldu.