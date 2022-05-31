EYT YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çok kapsamlı hazırlanan 3600 ek gösterge çalışmasının taslak ve metninin Mayıs bitmeden kamuoyu ile paylaşılması, bununla beraber de Temmuz ayına kadar da sözleşmesi memurlara yeni haklar düzenlemesinin ayrıntılarının netleşmesi bekleniyor. Temmuz sonrasında ise EYT düzenlemesi Bakanlığın öncelikli gündemine girecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin şu ifadeleri kullandı: