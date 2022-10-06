EYT’ye tek tip düzenleme geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda "1999 öncesi işe girmiş olanların yaş sorunu yüzünden emeklilikte karşılaştıkları sorunun çözümüne dönük düzenleme hazırlığı içerisindeyiz. Bu, tek tip bir düzenleme" dedi. Bir TV kanalında soruları yanıtlayan Bakan Bilgin, staj ve çıraklık dönemi sigortaların EYT için başlangıç sayılıp sayılmayacağıyla ilgili soruya ise "Onlar farklı. EYT kapsamında değil zaten. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem" yanıtını verdi. Kamudaki 90 bin taşeron işçinin kadroya alınması konusunda da çalışmanın sürdüğünü belirten Bilgin, "Tahmin ediyorum onu kasım ayı içerisinde sonuçlandırırız" dedi.Bilgin, geçici işçilerin hukukunu koruyacak bir düzenleme yaptıklarını ve onların statülerini bütünüyle değiştireceklerini söyledi.Kamuda çok sayıda sözleşmeli çalışma modelinin bulunduğunu işaret eden Bilgin, "Biz bunları ıslah etmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Bilgin, kamudaki sözleşmeli personelin kadro talebi ile ilgili de Memur-Sen yönetimiyle bir araya geldi. Toplantıda 550 bin civarındaki sözleşmelinin kadroya alınma sürecindeki son durum değerlendirildi. 300 bini öğretmen, sağlık personeli ve din görevlisi olmak üzere kamuda 550 bin civarında sözleşmeli personelin kadro alması için düzenlenen toplantının ardından açıklama yapan Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, "Daha önce 280 bin sözleşmelinin kadroya alınması gibi bugün de kamuda 600 bine yakın sözleşmeli personelin kadroya alınması çalışma barışını sağlayacaktır" dedi.