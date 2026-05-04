Fahiş aidat artışlarına sınırlama geliyor

TBMM Genel Kurulu bu hafta yoğun gündemle toplanıyor. Tapu düzenlemesi kapsamında site aidatlarına sınırlama getirilecek, depremzedelere yönelik finansal koruma adımları da ele alınacak. Haftalık çalışmalarına salı günü başlayacak Genel Kurul, fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edecek. Teklife göre, site yönetimlerinin aidat artışına ilişkin yetkisi sınırlandırılacak. Böylece keyfi zamların önüne geçilecek. Düzenleme kapsamında tüm gider kalemleri site sakinlerinin onayına sunulacak. Onaylı bir bütçenin bulunmadığı durumlarda ise aidat artışı yalnızca yeniden değerleme oranıyla sınırlı kalacak. Teklifte ayrıca, 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlara yönelik finansal koruma önlemleri de var. Buna göre, depremzedelerin banka ve icra süreçlerinde mağduriyet yaşamalarının önüne geçilecek.

KARAHAN SUNUM YAPACAK

Komisyon çalışmaları kapsamında ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında milletvekillerine sunum yapacak. Öte yandan, küresel yatırımcıyı Türkiye'ye çekmeyi hedefleyen yeni teşvik paketinin de Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. AK Parti tarafından hazırlanan 12 maddelik düzenleme ile ithalat, ihracat ve imalat yapan ve belirli oranda yabancı sermayeye sahip şirketlere vergi avantajları sağlanması planlanıyor.