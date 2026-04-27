Fahiş aidat düzenlemesi Meclis’te

Giriş Tarihi: 27.04.2026

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
TBMM yeni haftada site aidatlarında keyfi artışların önüne geçecek kanun teklifini görüşecek. Teklifte, 6 Şubat depremlerinden etkilenenleri banka ve icra karşısında koruyacak düzenlemeler de yer alıyor. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarını araştırmak için kurulan komisyon da ilk toplantısını yapacak. Meclis Genel Kurulu bu hafta Tapu Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören teklifi görüşecek. Düzenlemeyle, site yönetimlerinin aidat artırma yetkisi sınırlandırılarak keyfi aidat artışlarının önüne geçilecek. Tüm gider kalemleri site sakinlerinin onayına sunulacak. Onaylı site bütçesinin olmadığı durumlarda aidat zammı yalnızca yeniden değerleme oranında yapılabilecek. Teklifle 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerde hak sahiplerine verilen hibe ve kredi haczedilemeyecek. Ruhsatsız veya izinsiz yapılara hazır beton sağlayanlara 500 bin lira idari para cezası uygulanacak.

#TBMM

