Fahiş aidata bakanlık ‘dur’ dedi: Tek tek denetlenecek

Milyonlarca vatandaşın gündemi sitelerin aidat zamları oldu. Hem ev sahipleri hem de kiracılar yapılan fahiş artışlardan şikâyetçi. Zamlara herhangi bir sınırlama olmaması son yıllarda kimi yönetim şirketlerinin suistimaline neden oldu, vatandaş kira kadar aidat ödemeye mahkum edildi. İşte tüm bu nedenlerle aidatlarda yeni dönemi başlatacak yasal düzenlemeye gidildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kanun değişikliği çalışmasında sona geldi. Fahiş site aidatları ve usulsüz site yönetim şirketi yapılanmalarına karşı kapsamlı bir mevzuat düzenlemesi yapıldı. Bu kapsamda '634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nda gerekli değişikliklerle 'Konutlarda Yönetim ve Denetim Hizmetlerinin Verilmesi Hakkında Kanun Taslağı' hazırlandı. Yeni düzenlemenin detayları şöyle:

SİTE SAKİNLERİ KARAR VERECEK

Kat Mülkiyeti Kanunu'nun mevcut durumunda sitelerde aidat toplama yetkisi yönetim kuruluna verilmiş ancak miktarın belirlemesine ilişkin herhangi bir kısıtlama bulunmuyordu. Yöneticilerce belirlenen bu bedeller, site sakinlerine tebliğ edildikten sonra 7 gün içinde yazılı bildirim yoluyla itiraz edilmezse kesinleşiyordu. Kat maliklerinin çoğunluğunun site yönetimlerinin ilk toplantılarına iştirak etmemeleri ikinci toplantıda ise katılanların çoğunluğu ile karar alınması ve alınan kararlara maliklerce itirazda bulunulmaması, bazı site yöneticilerin bu durumu istismar ederek fahiş aidat tutarları belirlemelerine ve vatandaşların mağduriyetine neden oluyordu.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nda yapılacak düzenleme ile artık site yöneticisi sene başında site aidatlarında sadece Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen Cumhurbaşkanlığı onayıyla yürürlüğe giren yeniden değerleme oranı kadar artış yapabilecek. (Bu yıl açıklanan oran yüzde 25.49) Eğer bu tutarın üzerinde bir artış yapılması gerekecekse bunun kararını 3 ay içinde toplanması zorunlu olan kat malikleri kurulu yani site sakinleri verebilecek. Bu toplantılarda karar alabilmek için de ilk toplantıda site sakinlerinin yüzde 50+1 çoğunluğu gerekecek. Bu katılım oranı sağlanmazsa ikinci toplantıda katılanların çoğunluğu ile belirlenecek tutar yeni aidat olarak kesinleşecek. Son tutarı site yöneticileri değil kat malikleri kurulu üyeleri yani site sakinleri belirlemiş olacak. Bu sayede, site yöneticilerinin keyfi harcamaları ve şeffaflıktan uzak harcama kalemi belirlemesinin önüne geçilerek site sakinlerinin mağduriyet yaşaması engellenecek.





BAKANLIK DENETLEYECEK

"Konutlarda Yönetim ve Denetim Hizmetlerinin Verilmesi Hakkında Kanun Taslağı" ile de site yönetim hizmetleri sunan şirketlerin iş süreçleri yeniden tanımlanacak ve bu şirketler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın denetimine tabi olacak. Yeni kanun ile yönetim hizmeti sunan şirketler kapasitelerine göre belgelendirilecek. Şirketler ve sundukları hizmetler Bakanlıkça yetkilendirilmiş 'denetçiler' tarafından yılda en az 1 kez denetlenecek. İşini doğru yapmayan şirketlere idari ve mali müeyyide de uygulanacak.

DANIŞMA KURULU OLUŞTURULACAK

SİTE yönetim şirketlerinin denetimleri sayesinde sitelerde afet, yangın, sığınak, otopark, geri dönüşüm, iş güvenliği, erişilebilirlik, çocuk oyun alanları, süs havuzları, yeşil alanlar gibi konularda mevzuata uyulup uyulmadığı tespit edilip tedbir alınması sağlanacak. Bakanlık çatısı altında site yönetim usullerinin netleştirilmesi ve standarda bağlanması için danışma kurulu kurulacak. Bu düzenlemelerle hem site yönetimi profesyonel hale gelecek hem de site sakinleri daha güvenilir yapılarda yaşayacak.

3'TE 2 ÇOĞUNLUK YETERLİ

Yine 634 Sayılı Kanun'da yapılacak değişiklik ile toplu yapılardaki yönetim planlarının değiştirilmesi kat malikleri adına temsilciler kurulunun 5'te 4 çoğunluk koşulu 3'te 2 olarak düzenlenecek. Bu sayede site yönetimlerinin toplanma ve karar alma süreçleri kolaylaştırılacak, yaşanan sıkıntı ve aksaklıklar önlenecek.