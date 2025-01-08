"Fahiş fiyat" denetiminden kurtulmanın yolunu da buldular: 4-5 günde bir...

ARTIŞLARI GÜNLERE YAYIYORLAR

Birden yüzde 30-40 artırmak yerine 4-5 günde bir, haftada bir küçük artışlarla 1,5-2 ay içine yayıyorlar fiyat yükselişlerini. Uyanıklar, yüzde 8, yüzde 11, yüzde 12 gibi artışlarla ilerliyorlar. Bir tüketici anlattı, bir koli yumurtayı 120 liraya almış. öbür hafta 130 lira ve sonraki hafta yine zam 150 lira olmuş. Sormuş niye böyle arttığını, satıcı 'önümüzdeki hafta 180 liraya alacaksın' diye uyarmış. Fiyatına göre bazen 3-5 günde bir sadece 1 lira ekleyen oluyor, bazen 5 lira üzerine koyuyorlar. Yani günlere yayıyorlar artışları ve fahiş fiyat gibi görünmediğini sanıyorlar ancak durum öyle değil."