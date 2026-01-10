Fahiş site aidatlarına sınır

Fahiş site aidatlarına son verecek yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklifte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Sosyal Konut Projesi"nin hayata geçirilmesini hızlandıracak, maliyetleri azaltacak düzenlemeler de yer alıyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenlediği basın toplantısında Tapu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi hakkında bilgi verdi. 31 maddelik teklif şu değişiklikleri içeriyor:

AİDAT SINIRLAMASI: Site yöneticilerinin 'avans' yani 'ek aidat' toplama yetkisi sınırlandırılıyor. Bu paralar ancak 'işletme projesi onaylanıncaya kadar' toplanabilecek. İşletme projeleri de kat malikleri kurulu tarafından onaylanacak. Böylece yöneticilerin keyfi aidat belirlemesi önlenerek aidat artırma yetkisi kat malikleri kuruluna verilecek. Onaylı bir proje yoksa, yöneticinin yapacağı geçici projedeki artış oranı 'yeniden değerleme oranını' geçemeyecek.

OY ORANLARI DEĞİŞİYOR: Malik sayısının fazla olduğu toplu yapılarda yönetim planı değişikliği için aranan beşte dört oy oranı, karar alma süreçlerini hızlandırmak amacıyla üçte ikiye düşürülüyor.

YANGIN DENETİMİ: Kullanıma yönelik belgeye sahip yapılarda belediye itfaiyesi veya yetkilendirilmiş yangın güvenlik uzmanları tarafından periyodik yangın denetimi yapılması sağlanacak.

BİTMEDEN DEVİR YOK: Yapı kooperatiflerinde tüm inşaatlar tamamen bitmeden ve kesin maliyet hesabı çıkarılmadan bağımsız bölüm tescili (tapu devri) yapılamayacak.

75 BİN LİRA ÇEVRE CEZASI: Çevre danışmanlık firmaları, hizmet sundukları kurum ve işletmelerin çevre mevzuatına aykırı fiillerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bildirecek. Bu yükümlülüğün ihlali halinde 75 bin lira idari para cezası uygulanacak.

CUMHURBAŞKANI İZNİ: Mahalli idarelerin hibe yoluyla şirket edinimi, dolaylı ortaklık kurulması, kooperatif kurulması veya kooperatiflere ortak olunması gibi işlemleri de dâhil olmak üzere, her türlü şirket ve kooperatif edinimi Cumhurbaşkanının iznine tabi olacak. Maddenin gerekçesinde 'Düzenleme ile belediyelerin dolaylı veya bedelsiz edinimler yoluyla denetim dışı alanlarda şirketleşmesinin ve kamu kaynaklarının mali durumu yetersiz veya riskli alanlara yönlendirilmesinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır' denildi.

GEKAP PAYLARI: Geri Kazanım Katılım Payları'nın (GEKAP) yüzde 25'inin Türkiye Çevre Ajansı hesabına aktarılmasına ilişkin uygulamanın süresi 31 Aralık 2028 tarihine kadar uzatılıyor.

DEPREM BÖLGELERİNDE HACİZ YOK: 6 Şubat depreminden etkilenen bölgelerde hak sahiplerine sağlanan hibe ve kredi desteklerinin haczedilmesi yasaklanıyor.

HAK KAYBI BİTECEK

2B İÇİN EK HAK: 2B, tarım arazileri ve Hazine arazilerindeki taşınmaz satışında, 31 Temmuz 2026 tarihine kadar yeniden başvuru ve ödeme hakkı tanınıyor. Düzenleme ile geçmişte sürelerin kaçırılması nedeniyle ortaya çıkan hak kayıplarının giderilmesi, mülkiyet sorunlarının çözümlenmesi hedefleniyor.

SOSYAL KONUTA DESTEK GELİYOR

İLK etapta 500 bin konut olarak açıklanan "Sosyal Konut Projeleri"nin hızlandırılması ve maliyetin düşürülmesi için yapılan düzenlemeler şöyle:

DAMGA VERGİSİ: TOKİ'nin, 31 Aralık 2027 tarihine kadar yapacağı sosyal konut projelerine ilişkin ihale kararları ve sözleşmeleri damga vergisinden istisna tutulacak.

ACELE KAMULAŞTIRMA: Sosyal konut projelerinin inşaat süreçlerinde gecikme yaşanmaması için yeni yerleşim alanlarında kamu ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar için devir veya acele kamulaştırma kararı alınabilecek.

ATIL DURUMDAKİ TAŞINMAZLAR: Kamu idarelerine tahsisli olup atıl durumda bulunan Hazine taşınmazlarının tahsislerinin iptal edilerek, kentsel dönüşüm, sosyal konut ve kamu yatırımlarında değerlendirilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na yetki veriliyor.

500 BİN TL CEZA

BETON KALİTESİNE SIKI TAKİP: Ruhsatsız veya izinsiz yapılara hazır beton sağlayan kişilere 500 bin lira idari para cezası uygulanacak. Standart dışı beton üretiminde 500 bin, mikser etiketi/kare kodsuz beton dökümünde 250 bin lira idari para cezası verilecek.

ZEMİN ETÜTÜ DENETİMİ: Zemin ve temel etüt kuruluşları denetim kapsamına alınıyor.

TÜRKİYE VARLIK FONU DENETİMİ

EN düşük emekli maaşını artıran teklifte yer alan bazı düzenlemeler ise şöyle:

SKUTER DENETİMİ: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Elektrikli skuter işletmeciliği faaliyetinde bulunanları denetleyecek.

YAYIN LİSANSI: Yayın lisansı tipi dışında yayın yapan, kanal ve frekanslarla ilgili geçiş hükümleri uyarınca yayınlarına devam eden kuruluşlardan izinsiz verici tesis eden medya hizmet sağlayıcılar RTÜK tarafından uyarılacak. Hükme aykırı hareket eden gerçek kişiler ile tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü, bir yıldan iki yıla kadar hapis ve bin günden 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacak.

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ: İstanbul Finans Merkezi alanında faaliyet göstermek üzere katılımcılara yönetici şirket tarafından katılımcı belgesi verilecek.

TÜRKİYE VARLIK FONU: Türkiye Varlık Fonu (TVF), denetim usulleri netleştiriliyor. TVF ve bağlı şirketlerin özel hukuk hükümlerine tabii olduğu, kamuya ait şirketlere uygulanan sınırlayıcı mevzuata tabii olmadığı düzenleniyor.