Fahiş site aidatlarına yasal fren

Aidat zamlarında site yönetimlerinin keyfi karar almasını önleyecek olan düzenleme TBMM'de kabul edildi. Tapu, imar, TOKİ ve site yönetimlerinde kapsamlı değişiklikler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Düzenlemeyle site aidatlarındaki keyfi artışların önüne geçilecek. Kanunla, yöneticinin görevleri, aidat ve toplanacak avans tutarlarının belirlenmesine yönelik yeni düzenlemelere gidildi.

Merak edilen soru ve cevaplar şu şekilde:

1- Yöneticinin görevleri neler olacak?

Yöneticiler, ana gayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri ve asansör ve kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetim planında gösterilen zamanda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde, kat maliklerinden işletme projesi onaylanıncaya kadar avansın toplanmasından sorumlu olacak.



2- Keyfi olarak aidat artırmanın önüne nasıl geçilecek?

Yöneticinin toplayacağı avans miktarının kat malikleri kurulunca onaylanması zorunlu olacak.

İşletme projesi de kat malikleri genel kurulunda onaylanacak. Yönetici, kat malikleri kurulunca kabul edilmiş işletme projesi yoksa en geç 3 ay içinde kat malikleri kurulunda onaylanıncaya kadar, gecikmeksizin geçici bir işletme projesi yapacak. Bu proje, kat maliklerine veya bağımsız bölümden fiilen yararlananlara, imzaları karşılığında veya taahhütlü mektupla bildirilecek ve en geç 3 ay içinde aynen veya değiştirilerek kabulüne yönelik genel kurulda karar alınacak.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI

3 - İşletme projesi için öngörülen bedelin belirlenmesinde nasıl bir yol izlenecek?

Mevcut işletme projesi varsa, geçici işletme projesi için öngörülen bedel, yürürlüğü devam eden işletme projesi bedelinin takvim yılı başından geçerli olmak üzere, her yıl bir önceki seneye ilişkin olarak yeniden değerleme oranından fazla olmamak kaydıyla belirlenecek ve kat malikleri kuruluna sunulacak.

3'TE 2 OY ŞARTI

4- Yönetim planı nasıl değiştirilecek?

Yönetim planının değiştirilebilmesi için toplu yapı temsilciler kurulu üyelerinin temsil ettikleri bağımsız bölümlerin tam sayısının 3'te 2'sinin oyu şart olacak. Yönetim planlarının bu düzenlemeye aykırı hükümleri uygulanmayacak.

5 - Yeni düzenleme ne zaman yürürlüğe girecek?

Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlüğe girecek.



DEPREMZEDE DESTEKLERİNE HACİZ YASAĞI

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yerlerde hak sahiplerine verilen hibe ve krediler, alacağın devrine, temlikine ve takasa konu edilemeyecek, rehnedilemeyecek, teminat gösterilemeyecek, hiçbir suretle haczedilemeyecek.



HAZIR BETONA CEZA

Ruhsatsız veya izinsiz yapılara hazır beton sağlayanlara 500 bin lira idari para cezası uygulanacak. Standart dışı beton üretimine de aynı miktarda ceza öngörülürken, kare kodsuz beton dökümüne 250 bin lira ceza kesilecek. Sahte belgeyle alınan müteahhitlik belgeleri ise 5 yıl süreyle iptal edilecek.



YANGIN DENETİMLERİNE ZORUNLULUK

Teklifle kullanım izni bulunan yapılarda belediye itfaiyesi veya yetkilendirilmiş uzmanlar tarafından periyodik yangın denetimi yapılması zorunlu olacak.



COP31'E ÖZEL DÜZENLEME

Düzenlemeye eklenen yeni maddeye göre, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek COP31 organizasyonu için yetkilendirilen yüklenicilerin her türlü mal ve hizmet alımları, kiralama ve ihale işleri ile ilgili düzenlenen kağıtlar damga vergisinden müstesna olacak, konferans kapsamında alınan hizmetlere ilişkin ödemelerden kurumlar vergisi kesintisi yapılmayacak.