Faiz artışı masada! Fed’den para politikasında sıkılaşma sinyali

FAİZ İNDİRİMİ MESAJI METİNDEN ÇIKARILSIN ÖNERİSİ

Tutanaklarda ayrıca birçok Fed yetkilisinin, toplantı sonrası yayımlanan açıklamalarda gelecekte faiz indirimi beklentisi oluşturabilecek ifadelerin çıkarılmasını desteklediği kaydedildi.

Yetkililer, para politikasına ilişkin risklerin iki yönlü olduğuna işaret ederek enflasyon tarafındaki yukarı yönlü risklerin, istihdam tarafındaki aşağı yönlü risklerle birlikte sürdüğünü değerlendirdi.

"ENERJİ FİYATLARI ENFLASYONU KALICI HALE GETİREBİLİR"

Bazı Fed üyeleri, Orta Doğu'daki çatışmaların kısa sürede sona ermesi ve enerji fiyatlarındaki baskının azalması halinde yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indiriminin mümkün olabileceğini savundu.

Bununla birlikte bazı yetkililer ise yüksek enerji fiyatlarının uzun süre devam etmesi ve tarifelerin etkisiyle birleşmesi durumunda enflasyonist baskıların ekonomiye daha geniş şekilde yayılabileceği uyarısında bulundu.

Tutanaklarda, bu durumun enflasyon beklentilerinin kontrolünü zorlaştırabileceği ve Fed'in fiyat istikrarı ile istihdam hedefleri arasında daha büyük bir politika ikilemiyle karşı karşıya kalabileceği ifade edildi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör