Faiz indirimi gündemde

AK Parti'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu, halihazırda Genel Kurul gündemindeki yasa teklifi ile 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da değişiklik yapılıyor. Düzenleme vergi ve diğer kamu borçlarının tecil işlemlerinde önemli kolaylıklar sağlıyor.

Azami taksit süresi 36 aydan 72 aya çıkarılırken teminat aranmaksızın tecil edilebilecek borç tutarı ise 50 bin TL'den 1 milyon TL'ye yükseltiliyor. Hem AK Parti hem de MHP'de, borçların ödenebilmesi için tecil faizinin düşürülmesi gerektiği görüşünde olanlar bulunuyor. Bu nedenle AK Partili milletvekilleri, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e faizin indirilmesi taleplerini iletti. İndirim konusunda gözler, yasa Meclis'ten çıktıktan sonra Şimşek'in atacağı adımlara çevrildi.

Şimşek, daha önce yaptığı açıklamada, "Ödeme kabiliyeti zayıflamış, buna rağmen ödeme iradesi bulunan mükellefler için taksitlendirme, teminat ve faiz konusunda belirli imkânlar sunulabilecek" diyerek mevcut yasada kendisine verilen yetkiyi kullanıp bazı adımlar atabileceği mesajını vermişti. Mevcut yasaya göre tecil faizini belirleme konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yetkisi bulunuyor. Şu anda tecil faizi yüzde 39 olarak uygulanıyor.