Faiz indirimi kesinleşti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) bu yılın ilk toplantısını 22 Ocak'ta gerçekleştirecek. PPK'nın, dün açıklanan enflasyon verisinin ardından bu ayki toplantıda da en az 150 baz puanlık indirime gitmesi bekleniyor. Ekonomist Haluk Bürümcekçi, PPK'nın 22 Ocak'ta 150 baz puanlık indirim yapabileceğine işaret ederken, Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz da aynı oranda bir indirim beklediğini söyledi.