Faiz indirimine mola

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Orta Doğu'daki savaşın gölgesinde yaptığı toplantıda politika faizini sabit tutma kararı aldı. TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizini yüzde 37'de sabit kalmasına karar verdi. Gecelik vadede borç verme faiz oranı yüzde 40'ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranı ise yüzde 35.5'te sabit tutuldu.

BELİRSİZLİK VURGUSU

PPK sonrası yapılan açıklamada enflasyonun ana eğiliminin şubat ayında yataya yakın seyrettiği ifade edildi. Duyuruda, jeopolitik gelişmeler neticesinde belirsizlikler artarken, küresel risk iştahında bozulma ve enerji fiyatlarında yükseliş gözlendiği vurgulandı. Söz konusu unsurların enflasyon görünümü üzerinde oluşturabileceği riskleri sınırlamak amacıyla sıkı para politikasını destekleyici kararlar ve eşgüdüm dahilinde mali tedbirler alındığının kaydedildiği duyuruda, "Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı ve iktisadi faaliyet üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir" denildi. Duyuruda, fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşunun talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendireceği belirtildi. Kurulun politika faizine ilişkin atılacak adımları, enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyeceği aktarıldı.

TOPLANTI BAZLI ADIM

Açıklamada, "Para politikası kararları enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alınmaktadır. Son dönem gelişmelerin de etkisiyle, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir" değerlendirmelerine yer verildi.





REZERVLERDE SERT DÜŞÜŞ

Merkez Bankası'nın brüt rezervleri ABD-İsrail'in başlatığı savaşın etkisinin yoğun şekilde hissedildiği haftada gerileyerek 200 milyar doların altına düştü. 6 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 10 milyar 663 milyon dolar azalışla 62 milyar 770 milyon dolara indi. Bu dönemde altın rezervleri de 2 milyar 120 milyon dolar düşüşle 134 milyar 707 milyon dolara indi. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 12 milyar 782 milyon dolar azalışla 197 milyar 478 milyon dolara geriledi. Aynı dönemde net rezervler 91.8 milyar dolardan 78,8 milyar dolara, swap hariç net rezervler 78.8 milyar dolardan 65 milyar dolara geriledi.





OCAKTA 6.8 MİLYAR $ CARİ AÇIK

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Ocak 2026'da cari işlemler hesabında 6 milyar 807 milyon dolarlık, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 1 milyar 228 milyon dolarlık açık verildi. Türkiye'nin 12 aylık cari açığı Ocak sonu itibarıyla 32.9 milyar dolar ile Aralık 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesinde de 71.2 milyar dolarlık açık oluştu. Aynı dönemde hizmetler dengesi 63.1 milyar dolar fazla verirken, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 24.1 milyar dolar ve 695 milyon dolar açık verdi. Resmi rezervlerde bu ay 11 milyar 996 milyon dolar net artış oldu.

ARTIŞ YÖNETİLEBİLİR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Jeopolitik gerginliklerle artan enerji fiyatları nedeniyle 2026 yılında cari açık, program öngörülerimizin üzerinde gerçekleşebilir. Güçlenen makroekonomik temellerimiz sayesinde bu artışın yönetilebilir olduğunu değerlendiriyoruz. Uyguladığımız programla dış finansman ihtiyacı ve borçluluk azalırken ekonomimizin şoklara karşı dayanıklılığı arttı. Brüt dış borç stokunun GSYH'ye oranı 2025'te yüzde 32.6'ya geriledi. Kırılganlıkları azaltan, yüksek katma değerli üretimi ve kalıcı refah artışını destekleyen politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

GÖRÜNÜM İSTİKRARLI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise, artan jeopolitik gerilimlere, savaşlara ve ticarette korumacılık uygulamalarındaki hızlı artışa rağmen cari işlemler açığının son 3 yılda makul düzeylerde ve istikrarlı bir görünüm sergilediğini bildirdi.



YABANCI SATIŞA GEÇTİ

Yabancı yatırımcılar ABD-İsrail'in başlattığı savaşın ilk haftasında Türk tahvilleri ve hisse senetlerinde hızlı bir satış gerçekleştirdiler. 6 Mart haftasında yabancı yatırımcılar tahvilde net 1 milyar 725 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi. Böylelikle tahvilde 19 Mart 2025'ten bu yana en hızlı satış kaydedildi. Savaş Türk hisse senetlerinde de yabancı çıkışına neden oldu. TCMB verilerine göre yabancı yatırımcılar 6 Mart haftasında hisselerde 756 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi. 6 Mart haftasında toplamda yabancılar yaklaşık 2.5 milyar dolarlık çıkış gerçekleştirdi.