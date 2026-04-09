Faiz kararını etkileyecek! ABD çekirdek enflasyonu belli oldu

ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararları için yakından takip ettiği çekirdek enflasyon verisi açıklandı. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları yüzde ile beklentilere uygun geldi.

Çekirdek enflasyon şubat ayı verilerine göre, çekirdek PCE aylık bazda yüzde 0,4 oranında yükselirken, yıllık artış oranı yüzde 3 seviyesinde gerçekleşti.

Piyasa analistlerinin ve ekonomistlerin daha önce paylaştığı öngörüler de çekirdek PCE verisinin şubat ayında aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3 artacağı yönündeydi.

MANŞET ENFLASYON RAKAMLARI CUMA GÜNÜ

Öte yandan ABD manşet enflasyon verileri 10 Nisan 2026 Cuma günü saat 15.30'da (TSİ) yayımlanacak. Bir önceki TÜFE verisi yüzde 2,4 olurken bu ay için beklenti yüzde 3,4.

