Fatih Birol Hürmüz uyarısı: "1970'lerdeki tablo bir daha yaşanmasın"

Bu yıl petrol fiyatı tahminini 60 dolardan 89 dolara yükselten Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Birol, piyasalardaki son gelişmeleri yorumladı. Petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıktığını, bazı dönemlerde ise 110 dolara yaklaştığını ifade eden Birol, İran'daki savaş öncesine göre fiyatların yaklaşık iki kat arttığını söyledi. Bu yükselişin birçok ülkede enflasyonu artırdığını da vurguladı.

GÜBRE VE GIDA FİYATLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Hürmüz Boğazı'nın uzun süre kapalı kalmasının petrol fiyatlarını daha da yukarı taşıyabileceğini kaydeden Birol, enerji piyasalarındaki baskının farklı sektörleri de etkileyeceğini belirtti.

Enflasyon üzerinde yalnızca petrolün etkili olmadığını ifade eden Birol, gübre fiyatlarının da önümüzdeki süreçte önemli bir baskı unsuru olacağını dile getirdi. Boğazın kapalı kalmasının gıda fiyatlarında da yükselişe yol açabileceği uyarısında bulundu.

"1970'LERDEKİ TABLO TEKRAR YAŞANMASIN"

Lojistik hatların koşulsuz ve hızlı şekilde yeniden açılması gerektiğini söyleyen Birol, 1970'li yıllarda bazı ülkelerde üç haneli enflasyonların görüldüğünü hatırlatarak benzer bir sürecin yaşanmaması gerektiğini ifade etti.

ABD, Kanada, Norveç ve Nijerya gibi ülkelerin alternatif olarak öne çıktığını ancak bunların kalıcı çözüm olmayacağını belirten Birol, sorunun çözümü için en önemli adımın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması olduğunu yineledi.

