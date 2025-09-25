Fatih Karahan’dan enflasyon mesajı: Hedef saparsa para politikası sıkılaşacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, ABD'nin New York kentinde yatırımcılarla bir araya geldi. Karahan burada yaptığı açıklamalarda para potikalarının gelecek dönemine ışık tutacak ifadeler kullandı.

SIKI PARA POLİTİKASI MESAJI

Karahan, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı politika duruşunun süreceğini ve bunun talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini destekleyeceğini belirtti. Karahan, Orta Vadeli Program'da (OVP) öngörülen makroekonomik çerçevenin dezenflasyon sürecine katkı sağlayacağını ifade etti.

KARAR TOPLANTI BAZLI ALINACAK

Merkez Bankası Başkanı, politika faizine ilişkin adımların; enflasyon gelişmeleri, ana eğilim ve beklentiler dikkate alınarak, ara hedeflerle uyumlu biçimde ve dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleneceğini anlatarak kararların toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir anlayışla alınacağını söyledi.

HEDEFLERDEN SAPMA OLURSA SIKILAŞMA SÜRECEK

Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin biçimde ayrışması durumunda para politikasının daha da sıkılaştırılacağını vurgulayan Karahan, enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergelerin ise dezenflasyonun devam edeceğini gösterdiğini belirtti.

Karahan, okula dönüş döneminin etkisiyle aylık hizmet enflasyonunda artış beklendiğini de dile getirdi. TCMB Başkanı ayrıca sıkı para politikası duruşunun rezervleri de desteklediğinin altını çizdi.