Fazla mesai karşılığı yıllık izin için tavsiye kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK
), fazla mesaileri kapsamında hak ettiği 165 gün yıllık izni kullanmak isteyen işçinin talebinin reddedilmesini hakkaniyete aykırı bularak talebin karşılanması yönünde Sağlık Bakanlığı
'na tavsiye kararı verdi. KDK'nın kararına göre, bir devlet hastanesinde sürekli işçi kadrosunda çalışan güvenlik görevlisine, daha önce çalıştığı hastanedeki 2019-2021 dönemine ilişkin İşçi Uyuşmazlık Komisyonu kararıyla 773 saat fazla çalışması karşılığında 165 gün izin hakkı tanındı. İşçi, izinleri kullanmak istediğinde görev yaptığı hastanenin yönetimi, talebi uygun bulmadı. İşçi, mağduriyetinin giderilmesi için KDK'ya başvurdu. KDK, izin hakkının kullandırılması yönünde tavsiye kararı verdi.