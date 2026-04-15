Fed başkan adayı Kevin Warsh’un serveti ne kadar?

Mayıs ayında görevi devralması öngörülen Kevin Warsh, finansal beyanında çok sayıda yatırımını açıkladı. Portföyünde, yapay zeka alanında faaliyet gösteren Hebbia gibi girişimlerdeki hisseler de yer alıyor.

Warsh'un en büyük yatırımı ise milyarder yatırımcı Stanley Druckenmiller'ın özel şirketi Duquesne Family Office ile bağlantılı olan Juggernaut Fund LP adlı hedge fonda bulunuyor. Adayın bu fondaki iki ayrı pozisyonda toplamda 100 milyon doların üzerinde yatırım yaptığı ifade ediliyor.

Öte yandan Jerome Powell'ın son mali beyanına göre net serveti en az 19,5 milyon dolar seviyesinde. Powell'ın yatırımları ağırlıklı olarak S&P 500 endeks fonları ve belediye tahvillerine odaklanan fonlarda bulunuyor.

Son 12 aylık dönemi kapsayan verilere göre Warsh, Duquesne Family Office'e verdiği danışmanlık hizmetleri karşılığında 10,2 milyon dolar gelir elde etti. Belgede ayrıca, Fed başkanlığına atanması durumunda Warsh'un bu danışmanlık görevini bırakacağı ve Juggernaut Fund yatırımı dahil bazı varlıklarını elden çıkaracağı bilgisi yer aldı.