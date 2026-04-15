Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Fed başkan adayı Kevin Warsh'un serveti ne kadar?
Giriş Tarihi: 15.04.2026 08:48

ABD Başkanı Donald Trump tarafından ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına aday gösterilen Kevin Warsh’un 100 milyon doların üzerindeki net serveti kamuoyunda dikkat çekti. Bu rakamın, görevden ayrılması beklenen mevcut Fed Başkanı Jerome Powell’ın varlığının oldukça üzerinde olduğu belirtildi.

  • ABONE OL

Mayıs ayında görevi devralması öngörülen Kevin Warsh, finansal beyanında çok sayıda yatırımını açıkladı. Portföyünde, yapay zeka alanında faaliyet gösteren Hebbia gibi girişimlerdeki hisseler de yer alıyor.

Warsh'un en büyük yatırımı ise milyarder yatırımcı Stanley Druckenmiller'ın özel şirketi Duquesne Family Office ile bağlantılı olan Juggernaut Fund LP adlı hedge fonda bulunuyor. Adayın bu fondaki iki ayrı pozisyonda toplamda 100 milyon doların üzerinde yatırım yaptığı ifade ediliyor.

Öte yandan Jerome Powell'ın son mali beyanına göre net serveti en az 19,5 milyon dolar seviyesinde. Powell'ın yatırımları ağırlıklı olarak S&P 500 endeks fonları ve belediye tahvillerine odaklanan fonlarda bulunuyor.

Son 12 aylık dönemi kapsayan verilere göre Warsh, Duquesne Family Office'e verdiği danışmanlık hizmetleri karşılığında 10,2 milyon dolar gelir elde etti. Belgede ayrıca, Fed başkanlığına atanması durumunda Warsh'un bu danışmanlık görevini bırakacağı ve Juggernaut Fund yatırımı dahil bazı varlıklarını elden çıkaracağı bilgisi yer aldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz