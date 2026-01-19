FED başkanlığı için konuşulan isim değişti

ABD Başkanı Donald Trump, Fed başkanlığı için en güçlü aday olarak görülen Kevin Hassett'i yerinde tutarak Rick Rieder'i aday göstermek istiyor.

Kevin Hassett'i görev süresi Mayıs ayında dolacak olan Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine aday gösterme konusunda isteksiz olduğunu belirten Trump, Hassett'e "Gerçeği bilmek istiyorsan, aslında seni olduğun yerde tutmak istiyorum" dedi.

Hassett de pazar günü katıldığı Fox News yayınında Trump'ın kendisini mevcut görevinde tutabileceğini ve bunun da Fed başkanlığı yarışından çekilmesine neden olabileceğini söyledi. Hassett, "Başından beri, benim Beyaz Saray'da kalmamın mı yoksa Fed'de olmamın mı daha iyi olacağı konusunda konuştuk. Bu konuda henüz kesin bir karar verdiğini sanmıyorum" açıklamasını yaptı.