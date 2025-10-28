FED başkanlık koltuğuna kim oturacak? 5 aday değerlendiriliyor

FED Başkanı Jerome Powell ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki anlaşmazlıklar sık sık gündeme geliyor. Mayıs 2026'da görev süresi sona erecek olan Powell'in yerine kim geçecek?

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Jerome Powell'ın yerine gelebilecek muhtemel isimlere dair Air Force One uçağında basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak bir sonraki başkanlığı için beş adayın değerlendirildiğini anlattı.

Bessent konuşulan isimlerin Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, eski Fed Yönetim Kurulu üyesi Kevin Warsh ve varlık yönetimi şirketi Blackrock'ın üst yönetiminden Rick Rieder olduğunu açıkladı.

Bessent, Şükran Günü'nden kısa süre sonra aday listesini ABD Başkanı Donald Trump'a sunmayı planladığını kaydetti. FED başkanının kim olacağına dair kararın yıl sonuna kadar verileceği biliniyor.