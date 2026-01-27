Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 27.01.2026 16:46

Fed faiz indirimi için kapı aralandı! ABD'de işgücü piyasasında soğuma sinyali

Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanacak faiz kararına çevrilmişken, ülkede haftalık istihdam verileri açıklandı. İşe alım bir önceki haftaya göre sınırlı bir yavaşlama kaydetti. Ülkede işgücü piyasasının soğuma sinyali vermesi, Fed'in faiz indirimi ihtimalini kuvvetlendirdi.

Politika faizini geçen yıl eylül, ekim ve aralık aylarında toplam 75 baz puan düşürerek yüzde 3,5-3,75 aralığına çeken Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), 2026'nın ilk toplantısını yarın yapacak.

İSTİHDAMDA SINIRLI YAVAŞLAMA

Kritik veri öncesinde ABD haftalık istihdam verileri yayımlandı. Ülkede 10 Ocak ile sona eren haftada 7 bin 750 kişilik istihdam artışı kaydedildi.Automatic Data Processing Inc. (ADP) tarafından salı günü yayımlanan rapora göre, söz konusu rakam bir önceki haftada açıklanan 8 bin kişilik artışın hafif altında kaldı. Bu görünüm, işe alım hızında sınırlı bir yavaşlamaya işaret etti.

Haftalık istihdam artışının yavaşlaması ve iş gücü piyasasında soğuma sinyali vermesiyle Fed'in faiz indirimi için kapıyı biraz daha aralaması bekleniyor.

Yüksek faiz baskısının azalmasıyla Fed'in gelecek dönemde faiz indirimi için yumuşak geçiş senaryosunu devreye sokma ihtimalini kuvvetlendiriyor.

Öte yandan ABD'de tarım harici sektörlerde istihdam geçen yıl aralıkta 50 bin kişiyle beklentilerin altında artmıştı.

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Fed'in Ocak ayı FOMC toplantısında yüzde 65 olasılıkla temkinli davranarak faizleri mevcut seviyesinde sabit bırakması bekleniyor. Yüzde 25 olasılıkla ise 25 baz puan indirim ihtimali de öne çıkıyor.

2026 FED TOPLANTI TAKVİMİ

FED, 2026 yılında toplam 8 kez faiz kararı için toplanacak:

Ocak: 27 - 28 Ocak

Mart: 17 - 18 Mart

Nisan: 28 - 29 Nisan

Haziran: 16 - 17 Haziran

Temmuz: 28 - 29 Temmuz

Eylül: 15 - 16 Eylül

Ekim: 27 - 28 Ekim

Aralık: 8 - 9 Aralık

