Fed faiz indirimi için kapı aralandı! ABD’de işgücü piyasasında soğuma sinyali

İSTİHDAMDA SINIRLI YAVAŞLAMA

Kritik veri öncesinde ABD haftalık istihdam verileri yayımlandı. Ülkede 10 Ocak ile sona eren haftada 7 bin 750 kişilik istihdam artışı kaydedildi.Automatic Data Processing Inc. (ADP) tarafından salı günü yayımlanan rapora göre, söz konusu rakam bir önceki haftada açıklanan 8 bin kişilik artışın hafif altında kaldı. Bu görünüm, işe alım hızında sınırlı bir yavaşlamaya işaret etti.

Haftalık istihdam artışının yavaşlaması ve iş gücü piyasasında soğuma sinyali vermesiyle Fed'in faiz indirimi için kapıyı biraz daha aralaması bekleniyor.

Yüksek faiz baskısının azalmasıyla Fed'in gelecek dönemde faiz indirimi için yumuşak geçiş senaryosunu devreye sokma ihtimalini kuvvetlendiriyor.

Öte yandan ABD'de tarım harici sektörlerde istihdam geçen yıl aralıkta 50 bin kişiyle beklentilerin altında artmıştı.