Haberler Ekonomi Haberleri Fed faiz indirimi için kritik sinyal! ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvuruları 211 bine çıktı
Giriş Tarihi: 14.05.2026 16:40

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 9 Mayıs ile biten haftada 211 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

AA
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 9 Mayıs ile sona eren haftada beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı bir önceki haftaya kıyasla 12 bin kişi artarak 211 bine yükseldi.

Piyasalarda beklenti, başvuru sayısının 205 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

ÖNCEKİ HAFTA VERİSİ REVİZE EDİLDİ

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi ise 200 binden 199 bine revize edildi.

Öte yandan 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da geçen hafta itibarıyla 750 kişi artışla 203 bin 750'ye çıktı.

DEVAM EDEN BAŞVURULAR DA ARTTI

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 2 Mayıs ile biten haftada 24 bin kişi artarak 1 milyon 782 bine yükseldi.

Açıklanan veriler, ABD iş gücü piyasasında kademeli bir yavaşlama sinyali olarak değerlendirilirken, yatırımcıların gözünü gelecek dönemde açıklanacak istihdam ve enflasyon verilerine çevirdi.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİNİ DESTEKLEYEBİLİR

İşsizlik başvurularındaki artış, ekonomide soğuma işareti olarak yorumlandığı için Fed üzerindeki faiz indirme baskısını artırabilir.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
