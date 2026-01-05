Fed faiz indirimine devam edecek mi? Kashkari’den ’nötr faiz’ çıkışı geldi

ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 yılında politika faizini toplamda 75 baz puan (0,75 puan) düşürerek yüzde 3,50-3,75 aralığına çekti. Ocak ayında toplanacak Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) faiz indirimi kararı alıp almayacağı ise merak konusu olmayı sürdürüyor.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, kritik toplantı öncesinde 'nötr faiz' sinyali verdi.

ENFLASYON YAVAŞ DA OLSA GERİLEYECEK

Fed'in nötr faiz oranına oldukça yaklaştığını beliren Kashkari, enflasyonun yavaş da olsa gerileyeceğini öngörürken, işsizliğin yatay seyredeceği ancak yükselme riskinin de bulunduğunu ifade etti.

POWELL'IN GİDİŞİ ENDİŞE VERMİYOR

Açıklamalarında ücret büyümesindeki trendin aşağı yönlü olduğuna dikkat çeken Kashkari, Fed Başkanı Jerome Powell'ın görev süresi sonrası yönetim kurulunda kalıp kalmayacağı konusunda bilgisinin olmadığını dile getirdi. Ayrıca, bir Fed başkanının görevden alınması riski konusunda herhangi bir endişe taşımadığını da sözlerine ekledi.

VENEZUELA SALDIRISI SORUN ÇIKARMADI

Venezula gelişmeleri de sorulan Kashkari, "Venezuela riskleri genel olarak petrol piyasası kaynaklıydı. O tarafta da şu ana dek bir sorun görünmüyor" yorumu yaptı.