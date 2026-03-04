FED faiz indirimine mi gidecek? Kashkari: Savaşın ekonomiyi zayıflatmasıyla güç kazanabilir

ABD Merkez Bankası Fed'de yaşanan faiz ikilemi, İran savaşıyla yerini belirsizliğe bıraktı. Fed faiz indirmeli diyenlere karşılık, faizler sabit kalmalı argümanı ortaya atılırken, savaş ile faiz artışı ihtimalleri de gündeme geldi. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, ilerleyen dönemde faiz indirimi ihtimalinin güç kazanabileceğini kaydetti.
"YENİ ŞOKLARIN ETKİSİNİ GÖRMEMİZ GEREKİYOR"
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından ekonomik görünümde belirsizliğin belirgin şekilde arttığını ve faiz politikasına ilişkin öngörü yapmanın zorlaştığını söyleyen Neel Kashkari, "Birkaç gün öncesine kadar çok daha fazla güvenim vardı" ifadelerini kullandı.
2026'ya girerken azalan enflasyon baskılarının tek bir faiz indirimi için alan açabileceğini düşündüğünü belirten Kashkari, ancak son gelişmelerin tabloyu değiştirdiğini vurguladı. Yeni şokların ekonomik aktiviteyi ve dolayısıyla para politikasını nasıl etkileyeceğinin henüz net olmadığını dile getiren Kashkari, şu değerlendirmede bulundu:
"Piyasanın ve bizim üzerinde düşündüğümüz soru şu: Bu durum ne kadar sürecek, etkisi ne kadar büyük olacak? Rusya-Ukrayna benzeri mi olacak, yoksa Hamas'ın İsrail'e saldırısı gibi kısa vadeli etkiler mi yaratacak?"
Kashkari, çatışmaların enflasyon üzerindeki etkilerinin öngörülemez olduğunu ve gelen verilerin dikkatle izlenmesi gerektiğini ifade etti.
FAİZ İNDİRİMİ YENİDEN GÜNDEME GELEBİLİR
Kashkari, Donald Trump yönetiminin yürüttüğü savaşın ekonomik aktiviteyi ciddi biçimde zayıflatması halinde faiz indirimi beklentilerinin yeniden güç kazanabileceğini kaydetti.
Federal Reserve'in genel olarak temel enflasyon göstergelerine bakarak politika yönünü belirlediğini hatırlatan Kashkari, ancak mevcut koşullarda manşet enflasyonun uzun süre yüksek kalmasının ve son beş yıldır süren yüksek enflasyon ortamının beklentileri etkileyebileceğini söyledi. Saldırı öncesinde ekonomiye ilişkin daha olumlu bir tablo gördüğünü belirten Kashkari, iş gücü piyasasının güçlü seyrini koruduğunu ve enflasyonun kademeli olarak gerilemesini beklediğini dile getirdi.
POWELL VE WARSH MESAJI
Kashkari ayrıca, Fed başkanlığına gelmesi beklenen Kevin Warsh ile yapıcı bir ilişki kurmayı ve Warsh'ın merkez bankasının geniş bilançosu ile faiz yönetimine yönelik eleştirilerini tartışmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.
Mevcut Başkan Jerome Powell'ın görev süresi sona erdikten sonra da Fed'de kalmasını "çok isteyeceğini" ifade eden Kashkari, Powell'ın 2028'e kadar görevde kalabileceğini ve bunun merkez bankasının bağımsızlığını Trump yönetiminin eleştirilerine karşı koruyabileceğini sözlerine ekledi.