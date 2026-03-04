FED faiz indirimine mi gidecek? Kashkari: Savaşın ekonomiyi zayıflatmasıyla güç kazanabilir

ABD Merkez Bankası Fed'de yaşanan faiz ikilemi, İran savaşıyla yerini belirsizliğe bıraktı. Fed faiz indirmeli diyenlere karşılık, faizler sabit kalmalı argümanı ortaya atılırken, savaş ile faiz artışı ihtimalleri de gündeme geldi. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, ilerleyen dönemde faiz indirimi ihtimalinin güç kazanabileceğini kaydetti.

"YENİ ŞOKLARIN ETKİSİNİ GÖRMEMİZ GEREKİYOR"

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından ekonomik görünümde belirsizliğin belirgin şekilde arttığını ve faiz politikasına ilişkin öngörü yapmanın zorlaştığını söyleyen Neel Kashkari, "Birkaç gün öncesine kadar çok daha fazla güvenim vardı" ifadelerini kullandı.

2026'ya girerken azalan enflasyon baskılarının tek bir faiz indirimi için alan açabileceğini düşündüğünü belirten Kashkari, ancak son gelişmelerin tabloyu değiştirdiğini vurguladı. Yeni şokların ekonomik aktiviteyi ve dolayısıyla para politikasını nasıl etkileyeceğinin henüz net olmadığını dile getiren Kashkari, şu değerlendirmede bulundu:

"Piyasanın ve bizim üzerinde düşündüğümüz soru şu: Bu durum ne kadar sürecek, etkisi ne kadar büyük olacak? Rusya-Ukrayna benzeri mi olacak, yoksa Hamas'ın İsrail'e saldırısı gibi kısa vadeli etkiler mi yaratacak?"

Kashkari, çatışmaların enflasyon üzerindeki etkilerinin öngörülemez olduğunu ve gelen verilerin dikkatle izlenmesi gerektiğini ifade etti.