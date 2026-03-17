Fed faiz indirimine mi gidecek? Trump’tan Powell’a ’özel toplantı’ çağrısı geldi

ABD Merkez Bankası (FED) için faiz indirim beklentileri Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin ardından ötelendi. FED'in 18 Mart'ta yapacağı toplantısından faizleri sabit bırakması beklenirken ABD Başkanı Trump'tan faizleri "hemen" düşürülmesi çin özel toplantı çağrısı geldi.

POWELL GEÇ KALDI, FAİZİ HEMEN DÜŞÜRMELİ

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik "faiz indirimleri konusunda geç kaldığı" yönündeki eleştirilerini sürdüren Trump, faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğini yineledi.

Trump, "Faiz oranlarını hemen düşürmeli. Özel bir toplantı yapmalılar. Faiz oranlarını indirmek için bundan daha iyi ne zaman olabilir ki üçüncü sınıf öğrencisi bile bunu bilir." dedi.

FED YARIN FAİZ KARARINI AÇIKLAYACAK

Fed, 27-28 Ocak'ta düzenlenen son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutmuştu.

Bankanın bir sonraki FOMC toplantısı 17-18 Mart'ta yapılacak.