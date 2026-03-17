Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Fed faiz indirimine mi gidecek? Trump'tan Powell'a 'özel toplantı' çağrısı geldi
Giriş Tarihi: 17.03.2026 09:43 Son Güncelleme: 17.03.2026 09:53

Fed faiz indirimine mi gidecek? Trump'tan Powell'a 'özel toplantı' çağrısı geldi

Orta Doğu'daki savaş nediyle faiz indirimi beklentilerini rafa kaldıran Fed için ABD Başkanı Trump'tan dikkat çeken çağrı geldi. Trump, Fed'in faiz oranlarını hemen düşürmesi için "özel bir toplantı" yapması gerektiğini söyledi.


  • ABONE OL

ABD Merkez Bankası (FED) için faiz indirim beklentileri Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin ardından ötelendi. FED'in 18 Mart'ta yapacağı toplantısından faizleri sabit bırakması beklenirken ABD Başkanı Trump'tan faizleri "hemen" düşürülmesi çin özel toplantı çağrısı geldi.

POWELL GEÇ KALDI, FAİZİ HEMEN DÜŞÜRMELİ

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik "faiz indirimleri konusunda geç kaldığı" yönündeki eleştirilerini sürdüren Trump, faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğini yineledi.

Trump, "Faiz oranlarını hemen düşürmeli. Özel bir toplantı yapmalılar. Faiz oranlarını indirmek için bundan daha iyi ne zaman olabilir ki üçüncü sınıf öğrencisi bile bunu bilir." dedi.

FED YARIN FAİZ KARARINI AÇIKLAYACAK

Fed, 27-28 Ocak'ta düzenlenen son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutmuştu.

Bankanın bir sonraki FOMC toplantısı 17-18 Mart'ta yapılacak.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz