Fed faiz kararı sonrası dev yabancı kurumlar harekete geçti! Dolar satmaya başladılar

Fed'in faiz oranlarını agresif bir şekilde yükseltmesiyle dolar bu yıl kayda değer bir yükseliş yaşasa da yatırımcıların ABD'nin para politikasını anlamaya çalışmasıyla ne yöne ilerleyeceğine dair görünüm belirsizleşmeye başladı.

Fed Başkanı Jerome Powell, Çarşamba günü yetkililerin politikanın gecikmeli etkisini izlediğini söyleyerek piyasaları alt üst etmiş ancak hemen ardından sıkılaştırma döngüsünü durdurmayı düşünmek için "çok erken" olduğunu eklemişti.

Fed'in faiz artırımının resesyon endişelerini artırması petrol fiyatlarını geriletti