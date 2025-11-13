Fed ikiye bolündü! Miran indirimde ısrarcı, Collins ve Bostic sabit faizden yana

ABD'de federal hükümetin 43 gün sonra yeniden faaliyete geçmesinin ardından piyasalarda gözler, Fed'in Aralık ayı açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Fed üyelerinden faiz kararına yönelik farklı açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Fed yöneticilerinden Stephen Miran bir kez daha faiz indirimi çağrısında bulunurken, Boston Fed Başkanı Susan Collins ve Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ise mevcut faiz seviyesinin korunması gerektiğini savundu.

FAİZDE MEVCUT DURUMUN DIŞINA ÇIKILMALI

Fed guvernörlerinden Stephen Miran, enflasyonun düşmeye devam edeceği beklentisini yinelerken, politika faizinin daha fazla düşürülmesi gerektiğini belirtti. Miran yaptığı açıklamada, "Para politikasını doğru ayarlamak ve ekonomideki bazı olumsuz riskleri ortadan kaldırmak için mevcut sıkı duruşun dışına çıkmamız gerektiğine inanıyorum." dedi.

BOSTİC: "FİYAT İSTİKRARI HâLâ ÖNCELİK"

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ise faizlerin sabit tutulmasını destekleyen açıklamalarda bulundu. Bostic, mevcut enflasyon oranlarının Fed'in %2'lik hedefinin üzerinde seyretmeye devam ettiğini vurgulayarak, faiz oranlarında şimdilik bir değişiklik yapılmaması gerektiğini söyledi.

Şubat ayı sonunda emekli olacağını beklenmedik bir şekilde açıklamasından kısa süre sonra konuşan Bostic, Fed'in fiyat istikrarı ve istihdam arasındaki denge arayışına işaret etti. "İş gücü piyasasından gelen sinyaller hâlâ belirsiz ve tutarsız. Bu nedenle baskın risk hâlâ fiyat istikrarıdır." ifadelerini kullandı.

COLLİNS: EK FAİZ İNDİRİMİ YÜKSEK BİR EŞİK

Boston Fed Başkanı Susan Collins, yüksek enflasyon endişelerini gerekçe göstererek yakın vadede ek faiz indirimi için "nispeten yüksek bir eşik" gördüğünü söyledi.

Collins, "İşgücü piyasasında önemli bir bozulma kanıtı olmadıkça, özellikle hükümet kapanması nedeniyle enflasyon hakkında sınırlı bilgi göz önüne alındığında, politikayı daha fazla gevşetmekten çekinirim. Bu oldukça belirsiz ortamda enflasyon ve istihdam risklerini dengelemek için politika faizlerini bir süre mevcut seviyede tutmak muhtemelen uygun olacak" dedi.

Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) Ekim ayında beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,75-4,00 aralığına çekmiş, ancak Fed Başkanı Powell'ın Aralık'ta üçüncü bir faiz indiriminin henüz kesin olmadığını söylemesi piyasalarda belirsizliğe yol açmıştı.