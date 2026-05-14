Fed raporu: ABD’de fiyat artışları finansal endişe olmaya devam ediyor

Fed Yönetim Kurulu, ABD'li yetişkinlerin ve ailelerinin finansal durumlarının incelendiği 2025 yılına ilişkin "ABD Hanehalklarının Ekonomik Refahı" raporunu yayımladı.

Ekim 2025'te gerçekleştirilen "Hanehalkı Ekonomisi ve Karar Alma Anketi" sonuçlarına dayanan raporda, finansal refahın Kovid-19 salgını öncesine kıyasla daha düşük seviyede olmakla birlikte genel olarak istikrarlı seyrettiği belirtildi.

Raporda, işgücü piyasasına ilişkin göstergelerin güçlü kalmaya devam etmekle birlikte bir miktar zayıfladığı aktarılarak, fiyat artışlarını büyük endişe olarak görenlerin oranı gerilese de fiyatların ABD'li yetişkinler için en yaygın finansal endişe olmaya devam ettiği vurgulandı.

Fed'in raporunda, yetişkinlerin yüzde 73'ünün finansal olarak "iyi durumda" veya "rahat bir yaşam sürdüğünü" bildirdiği, bu oranın 2024 ile aynı seviyede ancak 2021'deki yüzde 78'lik zirvenin altında olduğu ifade edildi.

Raporda, 400 dolarlık beklenmedik bir harcamayı nakit ya da eşdeğer kaynakla karşılayabileceğini söyleyenlerin oranının değişmeyerek yüzde 63'te kaldığı belirtildi.

İş bulma ya da mevcut işi koruma konusundaki endişelerin önceki yıla kıyasla arttığına işaret edilen raporda, işten çıkarmalarda küçük bir artış görülürken gönüllü işten ayrılmaların bir miktar azaldığı ve iş değiştirenlerin sayısının 2024'e kıyasla gerilediği kaydedildi.

İş yerinde üretken yapay zekanın kullanımının da ele alındığı raporda, çalışanların dörtte birinin üretken yapay zekayı kullandığı ve kullanıcıların bu teknolojinin kariyerlerine zarar vermesinden ziyade fayda sağlayacağına daha fazla inandığı ifade edildi.

