FED yılın ilk faiz indirimini yapacak mı?

Ülkede geçen hafta yayımlanan istihdam verilerinin ardından bu hafta açıklanan enflasyon verileri para politikasının geleceği açısından yakından takip edildi. Bu verilere göre, ABD'de JOLTS açık iş sayısı, temmuzda 7 milyon 181 bin ile Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyesini görürken, beklentilerin altında kaldı. Ülkede özel sektör istihdamı da ağustosta 54 bin kişi ile piyasa beklentilerinin altında artış gösterdi.

ABD'de tarım dışı istihdam ağustosta 22 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşti. Yüzde 4,2'den yüzde 4,3'e çıkan işsizlik oranı da Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 6 Eylül ile biten haftada 27 bin artışla 263 bine yükseldi ve Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Öte yandan, bu hafta Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), istihdam istatistiklerine ilişkin revizyona gitti. Buna göre, ülkede tarım dışı istihdam, marta kadarki 12 aylık dönemde, ilk açıklanan verilere göre 911 bin kişi daha düşük gerçekleşti.

Enflasyon tarafında ise ülkede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ağustosta yüzde 0,1 ile nisan ayından bu yana ilk kez aylık bazda düşüş kaydetti. ÜFE, yıllık bazda, yüzde 2,6 artarak beklentilerin altında gerçekleşti.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ise ağustosta aylık bazda yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde, yıllık bazda yüzde 2,9 ile beklentilere paralel olarak arttı. Yıllık enflasyon bu dönemde ocak ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Yıllık bazda üretici enflasyonu yavaşlarken, tüketici enflasyonunun hızlanması dikkati çekti.