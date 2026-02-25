FED’de faiz ikilemi nasıl son bulacak? Fed üyelerinden ’ertelenmeli’ çağrısı

FAİZ İNDİRİMİ ERTELENMELİ

Fed Guvernörü Christopher Waller, Fed'in bir sonraki politika toplantısında faiz indirimini destekleyip desteklememe kararının, Mart başında açıklanacak işgücü piyasası verilerine bağlı olacağını söylerken, Fed Başkanı Austan Goolsbee, mevcut enflasyon oranının yeterince iyi olmadığı gerekçesiyle faiz indirimlerinin ertelenmesi çağrısında bulundu.

Chicago FED Başkanı Austan Goolsbee, "Bu koşullar altında çok fazla faiz indirimi yapmanın akıllıca olmadığını düşünüyorum. İnsanlar fiyatların en acil endişelerinden biri olduğunu ifade ediyor. Dikkat edelim. Ekonomiyi canlandırmak için daha fazla faiz indirimi yapmadan önce, enflasyonun yüzde 2'ye geri döndüğünden emin olalım." dedi.

Austan Goolsbee, yüzde 3'lük enflasyon oranının yeterince iyi olmadığı çünkü FED'in yüzde 2 hedefini benimsediğinde verdiği sözün bu olmadığını belirtti. "Enflasyonun yüzde 3'te takılı kalması, bildiğimiz ve sonuçlarını çok iyi yaşadığımız pek çok nedenle güvenli bir nokta değildir" ifadelerini ekledi.