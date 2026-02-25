FED’de faiz ikilemi nasıl son bulacak? Fed üyelerinden ’ertelenmeli’ çağrısı

ABD'de Fed başkanı tartışmaları devam ederken, açıklanan FOMC tutanakları Fed'de faiz ikilemini gün yüzüne çıkardı. 2025'TE politika faizini toplamda 3 kez indirerek yüzde 3,50 – 3,75 bandına çeken Fed'in, 2026'da iki faiz indirimi yapması beklenirken, yılın ilk FOMC toplantısından faiz artırımına yönelik şahin mesajlar geldi.
FED'in Mart ayındaki FOMC toplantısında faiz kararının ne olacağı merakla beklenirken, FED üyelerinden dikkat çeken mesajlar gelmeye devam ediyor.
FAİZ İNDİRİMİ ERTELENMELİ
Fed Guvernörü Christopher Waller, Fed'in bir sonraki politika toplantısında faiz indirimini destekleyip desteklememe kararının, Mart başında açıklanacak işgücü piyasası verilerine bağlı olacağını söylerken, Fed Başkanı Austan Goolsbee, mevcut enflasyon oranının yeterince iyi olmadığı gerekçesiyle faiz indirimlerinin ertelenmesi çağrısında bulundu.
Chicago FED Başkanı Austan Goolsbee, "Bu koşullar altında çok fazla faiz indirimi yapmanın akıllıca olmadığını düşünüyorum. İnsanlar fiyatların en acil endişelerinden biri olduğunu ifade ediyor. Dikkat edelim. Ekonomiyi canlandırmak için daha fazla faiz indirimi yapmadan önce, enflasyonun yüzde 2'ye geri döndüğünden emin olalım." dedi.
Austan Goolsbee, yüzde 3'lük enflasyon oranının yeterince iyi olmadığı çünkü FED'in yüzde 2 hedefini benimsediğinde verdiği sözün bu olmadığını belirtti. "Enflasyonun yüzde 3'te takılı kalması, bildiğimiz ve sonuçlarını çok iyi yaşadığımız pek çok nedenle güvenli bir nokta değildir" ifadelerini ekledi.
COLLİNS BİR SÜRE DAHA SABİT KALMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ
Boston Fed Başkanı Susan Collins, faiz oranlarının "bir süre" sabit tutulmasının muhtemel olduğunu söyledi. Collins, son ekonomik verilerin işgücü piyasasında iyileşme gösterdiğini, ancak enflasyon risklerinin sürdüğünü belirtti.
Boston Fed'in ev sahipliği yaptığı bir panelde konuşan Collins, enflasyonun %2 hedefine doğru gerilediğine dair daha fazla kanıta ihtiyaç olduğunu vurguladı. Son bir buçuk yılda toplam 175 baz puanlık faiz indiriminin ardından mevcut seviyelerin hafif kısıtlayıcı, hatta nötr seviyeye oldukça yakın olduğunu ifade etti.
BARKİN ENFLASYONUN DÜŞMESİ KONUSUNDA UMUTLU
Fed Richmond Başkanı Thomas Barkin ise yaptığı açıklamada, enflasyonun yüzde 2 hedefi seviyesine düşmesi konusunda "umutlu" olduğunu belirtti. Ancak Barkin, verilerin bunu "net bir şekilde" göstermesini görmek istediğini vurguladı; zira mevcut enflasyon oranı hâlâ hedefin üzerinde seyrediyor. Barkin, Fed'in para politikasının mevcut belirsizlik ortamında "iyi konumlandığını" belirtti.