Fed’de faiz tartışması tırmanıyor! Şahin açıklamalara karşı 100 baz puanlık güvercin çağrı geldi

Fed'de yaşanan faiz ikilemi, tartışmaları beraberinde getirdi. Son FOMC toplantısındaki faiz indirimi ve artış çelişkisinin ardından Fed üyeleri şahin ve güvercin tonda açıklamalarına devam ediyor.
Fed üyeleri Christopher Waller, Susan Collins ve Thomas Barki faizlerin sabit tutulması yönündeki şahin açıklamalarına karşı Goolsbee ve Miran'dan güvercin tonda mesajlar geldi.
Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, 2026 yılında birkaç faiz indirimi öngördüğünü ve bu görüşüyle Fed politika yapıcıları arasında en "iyimser" isimlerden biri olduğunu belirtti. Bununla birlikte Goolsbee, ekonominin aşırı ısınması ve enflasyon riski nedeniyle Fed'in bu süreçte "dikkatli" olması gerektiğini vurguladı.
Goolsbee, "2026'da faiz oranlarının birkaç kez daha düşebileceğine dair belirli bir güvenim var. Ancak enflasyonun Fed'in yüzde 2'lik hedefine doğru ilerlediğine dair somut kanıtlara ulaşmadan bu süreci fazla öne çekmek istemiyorum" dedi.
Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran ise "gerçekten olumlu bir gelişme" olduğunu ancak Fed'in bu yıl politika faizini toplam 100 baz puan indirmesi gerektiğini savundu.
Miran, işgücü piyasasının desteklenmeye devam etmesi gerektiğini belirterek, "İşgücü piyasası için 'her şey yolunda' demek için çok erken. Fed'in bu yıl yüzde bir puanlık faiz indirimi yapması gerektiğini, bunun da dört çeyrek puanlık indirim şeklinde ve gecikmeden gelmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.