Fed’de faiz tartışması tırmanıyor! Şahin açıklamalara karşı 100 baz puanlık güvercin çağrı geldi

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, 2026 yılında birkaç faiz indirimi öngördüğünü ve bu görüşüyle Fed politika yapıcıları arasında en "iyimser" isimlerden biri olduğunu belirtti. Bununla birlikte Goolsbee, ekonominin aşırı ısınması ve enflasyon riski nedeniyle Fed'in bu süreçte "dikkatli" olması gerektiğini vurguladı.

Goolsbee, "2026'da faiz oranlarının birkaç kez daha düşebileceğine dair belirli bir güvenim var. Ancak enflasyonun Fed'in yüzde 2'lik hedefine doğru ilerlediğine dair somut kanıtlara ulaşmadan bu süreci fazla öne çekmek istemiyorum" dedi.