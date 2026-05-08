Fed'de tarihi güç savaşı! Powell'ın koltuğu bırakmaması "çift başlılık" endişesini artırıyor

Federal Reserve tarihinde uzun yıllardır görülmeyen bir süreç yaşanıyor. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın görev süresinin sona ermesine kısa süre kala, yerine gelmesi beklenen Kevin Warsh için Senato süreci devam ediyor.

Ancak Powell'ın başkanlığı bırakmasına rağmen Fed Guvernörlüğü görevinde kalacağını açıklaması, kurum içinde dikkat çeken bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Uzmanlara göre bu durum, Fed tarihinde nadir görülen bir "çift otorite" riskini gündeme taşıyor.

"SADAKAT BÖLÜNMESİ" UYARISI

Stephen Miran, Fox Business'a verdiği röportajda Powell'ın geçiş sürecinde teknik katkı sağlayabileceğini ancak kurum içindeki hiyerarşinin korunmasının kritik olduğunu söyledi.

Miran, Powell'ın görevde kalmasının Fed içerisinde "sadakat bölünmesi" oluşturmaması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Powell'ın geçiş sürecine yardımcı olması faydalı olabilir. Ancak bunun yalnızca bir geçiş süreci olarak kalması ve arka planda daha farklı hesapların olmadığından emin olunması gerekiyor."

Miran ayrıca Fed'de tek bir otorite merkezi olması gerektiğini vurgulayarak, yeni başkanın yetki alanına müdahale edilmemesi gerektiği mesajını verdi.

POWELL NEDEN FED'DEN TAMAMEN AYRILMIYOR?

Jerome Powell'ın Fed Başkanlığı görevi 15 Mayıs 2026'da sona eriyor. Normal şartlarda Fed başkanları görev sürelerinin ardından guvernörlükten de ayrılıyor. Ancak Powell, Ocak 2028'e kadar devam eden guvernörlük görevini sürdürme kararı aldı.

Powell'a yakın çevreler, bu kararın arkasında Fed'in bağımsızlığına yönelik siyasi baskıların etkili olduğunu belirtiyor.

Özellikle Donald Trump yönetiminin faiz politikaları üzerindeki baskısı ve Fed binalarının yenilenmesine ilişkin başlatılan yasal incelemelerin, Powell'ın kurum içinde kalma kararını hızlandırdığı ifade ediliyor.

GÖZLER KEVİN WARSH'A ÇEVRİLDİ

Trump'ın Fed başkanlığı için aday gösterdiği Kevin Warsh'ın önümüzdeki hafta Senato'dan onay alması bekleniyor.

Warsh'ın, 16-17 Haziran'daki kritik faiz toplantısında başkanlık koltuğuna oturması planlanıyor.

Yeni dönemde Warsh'ı zorlu bir süreç bekliyor. Bir tarafta Beyaz Saray'ın faiz indirimi baskısı, diğer tarafta ise Fed'in bağımsızlığını korumaya çalışan ve aralarında Powell'ın da bulunduğu guvernörler kurulu bulunuyor.

Uzmanlara göre Powell'ın Fed'de kalmaya devam etmesi, yeni dönemde kurum içi dengeleri ve para politikası kararlarını doğrudan etkileyebilecek en önemli başlıklardan biri olacak.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör