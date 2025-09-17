FED’den 25 baz puanlık indirim

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4,00 – 4,25 aralığına çekti. Böylece 2025'in ilk faiz indirimi gerçekleşmiş oldu. Piyasalar için sürpriz olmayan bu adım sonrası en çok merak edilen ise indirimin tek seferlik mi yoksa bir gevşeme döngüsünün başlangıcı mı olduğu.

ÜYELER GÖRÜŞ AYRILDIĞINDA

Fed'in yayımladığı noktasal grafik, üyeler arasında ciddi görüş ayrılığına işaret ediyor. Dokuz üye bu yıl üç indirim beklerken, altı üye yalnızca bir indirim öngörüyor. Medyan beklenti ise yıl sonuna kadar iki ek indirime işaret ediyor. Ekonomik projeksiyonlarda büyüme tahmini yüzde 1,4'ten 1,6'ya çıkarılırken, işsizlik yüzde 4,5'te sabit kaldı. Enflasyon beklentisi ise yüzde 3,1 seviyesinde korunarak hedefin üzerinde kalmaya devam etti. Enflasyon ve zayıflayan istihdam artışından kaynaklanan ekonomiye yönelik riskleri dengelemeye tam olarak odaklandıklarını belirten Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in ekonomik gelişmelere yanıt vermek için "iyi bir konumda" olduğunu söyledi.