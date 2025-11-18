Fed’den faiz indirimi beklentisi artıyor! Fed Guvernörü Waller da indirim çağrısı yaptı

ABD'de federal hükümetin 43 gün sonra yeniden faaliyete geçmesinin ardından piyasalarda gözler, Fed'in Aralık ayı açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Fed üyelerinden faiz kararına yönelik farklı açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Faiz indirimini desteklyen Fed yöneticilerinden Stephen Miran'ın ardından Fed Guvernörü Waller da Fed'e faiz indirimi çağrısı yaptı. Waller, yaptığı açıklamada, artan enflasyondan ziyade zayıflayan iş gücü piyasasının daha fazla endişe yarattığına dikkat çekti.

FAİZ İNDİRİMİ MESAJ

Gelecek ay faiz indirimi yapılmasını desteklediğini ifade eden Waller, bu hafta açıklanacak eylül istihdam verilerinin ya da önümüzdeki günlerde gelecek diğer göstergelerin, faiz indiriminin gerekli olduğuna dair kanaatini değiştirmesinin düşük bir ihtimal olduğunu dile getirdi.

"İŞ GÜCÜ PİYASASI ZAYIFLADI"

Waller, "Veriler, şu anda, 9-10 Aralık'taki bir sonraki FOMC toplantımızda politika faizinde bir indirimini desteklemeye yönlendiriyor. Aralık ayında yapılacak bir indirim, iş gücü piyasasındaki zayıflamanın hızlanmasına karşı ek bir güvence sağlayacak ve politikayı daha nötr bir seviyeye yaklaştıracaktır" ifadelerini kullandı.

MERKEZ BANKASI TEMKİNLİ YAKLAŞIYOR

Öte yandan Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson da pazartesi günkü konuşmasında, istihdam tarafındaki aşağı yönlü risklerin, enflasyona ilişkin yukarı yönlü tehlikelere göre arttığını kaydetti; ancak faiz indirimleri konusunda merkez bankasının "yavaş" adım atması gerektiğini vurguladı.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ise faizlerin sabit tutulmasını destekleyen açıklamalarda bulundu. Bostic, mevcut enflasyon oranlarının Fed'in %2'lik hedefinin üzerinde seyretmeye devam ettiğini vurgulayarak, faiz oranlarında şimdilik bir değişiklik yapılmaması gerektiğini söyledi.

Boston Fed Başkanı Susan Collins, yüksek enflasyon endişelerini gerekçe göstererek yakın vadede ek faiz indirimi için "nispeten yüksek bir eşik" gördüğünü söyledi.