Fed’den petrol ve enflasyona karşı çifte uyarı! Sıkı politika gündeme gelebilir

ORTA DOĞU GERİLİMİ ENERJİ FİYATLARINI YUKARI ÇEKİYOR

Fed'in politika görünümünü etkileyebilecek bir diğer başlık ise enerji fiyatları. Orta Doğu'da artan çatışmaların ardından petrol piyasasında sert yükseliş yaşandı.

WTI tipi ham petrol vadeli işlemleri, ABD ile İsrail'in bölgede başlattığı operasyonlardan bu yana yüzde 21'in üzerinde artış kaydetti. Yükselen benzin fiyatlarının ise enflasyon beklentilerini yeniden yukarı çekebileceği değerlendiriliyor.

Petrol fiyatlarındaki artışa ilişkin değerlendirmede bulunan Hammack, "Büyüklüğün ne olduğuna ve kalıcılığın ne olacağına bakmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

FED KARAR ÖNCESİ VERİLERİ YAKINDAN İZLİYOR

Hammack, enerji fiyatlarında yaşanan şokun büyüme ve istihdam üzerindeki etkilerinin dikkatle analiz edilmesi gerektiğini vurguladı. Fed'in bir sonraki politika adımı ise 17-18 Mart tarihlerinde yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında netleşecek.