Fed’den petrol ve enflasyona karşı çifte uyarı! Sıkı politika gündeme gelebilir

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Cleveland Şubesi Başkanı Beth Hammack, enflasyonun hedeflenen seviyelere gerilememesi halinde para politikasında yeniden sıkılaşma ihtimalinin masada olduğunu söyledi. Hammack, fiyat baskılarının zamanla hafiflemesini beklediğini ancak enflasyonun 2026'nın ikinci yarısına kadar Fed'in yüzde 2'lik hedefi doğrultusunda düşmemesi durumunda daha kısıtlayıcı adımların değerlendirilebileceğini dile getirdi.
Fed şu anda politika faizini yüzde 3,5 – yüzde 3,75 aralığında tutuyor. Merkez bankası, ocak ayında gerçekleştirdiği toplantıda faizlerde değişikliğe gitmeyerek bekleme pozisyonunu korumuştu.
İŞ GÜCÜ PİYASASINDA ZAYIFLAMA SİNYALLERİ
ABD ekonomisinden gelen son veriler ise Fed'in karar sürecini daha karmaşık hale getiriyor. Şubat ayında açıklanan istihdam verilerine göre ABD ekonomisi 92 bin kişilik istihdam kaybı yaşadı. Aynı dönemde işsizlik oranı yüzde 4,4'e yükseldi.
İşgücü piyasasında görülen bu zayıflama, Fed'in büyüme ile enflasyon arasındaki dengeyi koruma çabasını daha hassas hale getiriyor.
ORTA DOĞU GERİLİMİ ENERJİ FİYATLARINI YUKARI ÇEKİYOR
Fed'in politika görünümünü etkileyebilecek bir diğer başlık ise enerji fiyatları. Orta Doğu'da artan çatışmaların ardından petrol piyasasında sert yükseliş yaşandı.
WTI tipi ham petrol vadeli işlemleri, ABD ile İsrail'in bölgede başlattığı operasyonlardan bu yana yüzde 21'in üzerinde artış kaydetti. Yükselen benzin fiyatlarının ise enflasyon beklentilerini yeniden yukarı çekebileceği değerlendiriliyor.
Petrol fiyatlarındaki artışa ilişkin değerlendirmede bulunan Hammack, "Büyüklüğün ne olduğuna ve kalıcılığın ne olacağına bakmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.
FED KARAR ÖNCESİ VERİLERİ YAKINDAN İZLİYOR
Hammack, enerji fiyatlarında yaşanan şokun büyüme ve istihdam üzerindeki etkilerinin dikkatle analiz edilmesi gerektiğini vurguladı. Fed'in bir sonraki politika adımı ise 17-18 Mart tarihlerinde yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında netleşecek.
ÖZEL KREDİ PİYASALARINA YAKIN TAKİP
Cleveland Fed Başkanı ayrıca finansal sistem açısından özel kredi piyasalarındaki gelişmeleri yakından izlediklerini belirtti. Hammack, şu aşamada büyük bir sistemik risk görmediklerini ifade ederek bankacılık düzenlemelerinin finansal sistemi daha dayanıklı hale getirdiğini söyledi.
Hammack, "Sistemin yürürlüğe konulan düzenlemeler sayesinde daha güvenli hale geldiğine inanıyorum" dedi.
PİYASALAR FAİZLERDE DEĞİŞİM BEKLEMİYOR
Piyasalarda ise Fed'in mart toplantısında faiz oranlarında değişikliğe gitmeyeceği beklentisi ağır basıyor. Yatırımcılar, Fed'in bu ay faizleri sabit bırakma ihtimalini yüzde 97 olarak fiyatlıyor.
Analistler, Fed'in önümüzdeki dönemde yükselen enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisi ile zayıflama sinyalleri veren iş gücü piyasası arasında hassas bir denge kurmaya çalışacağını belirtiyor.