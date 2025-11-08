Fed’den yapay zeka için risk uyarısı! Riskli varlıklarda büyük kayıplara yol açabilir

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 8.11.2025 08:43 Son Güncelleme: 8.11.2025 08:46

ABD Merkez Bankası (Fed) finansal istikrarına yönelik riskler konusunda uyaran bir rapor yayımladı. Fed raporunda yapay zekaya yönelik genel algının değişmesinin riskli varlıklarda büyük kayıplara yol açabileceği vurgulandı.

AA
Fed, Amerikan finansal sistemindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Finansal İstikrar Raporu'nun kasım sayısını yayımladı.

POLİTİKA BELİRSİZLİĞİ RİSKLERİN BAŞINDA GELİYOR

ABD'nin finansal istikrarına yönelik risklere ilişkin yapılan anketin sonuçlarının paylaşıldığı raporda, politika belirsizliğinin listenin başında yer aldığı belirtildi.

Raporda, politika belirsizliğini, jeopolitik riskler, uzun vadeli faiz oranlarındaki yükseliş, süregelen enflasyon ve yapay zeka algısındaki değişime bağlı olabilecek varlık fiyatlarındaki keskin düşüşün takip ettiği aktarıldı.

Fed'in raporunda, "Anket katılımcıları, ticaret politikası, merkez bankası bağımsızlığı ve ekonomik verilerin mevcudiyeti dahil olmak üzere politika belirsizliği konusundaki endişelerini dile getirmeye devam etti." ifadeleri kullanıldı.

JEOPOLİTİK GERİLİMLER ENFLASYON RİSKİNİ ARTIRIYOR

Katılımcıların çeşitli jeopolitik risklere dikkati çekerek mevcut gerilimlerin genişleme potansiyelini izledikleri vurgulanan raporda, devam eden enflasyonun da finansal istikrara yönelik bir risk olarak görülmeye devam ettiği ve zayıflayan işgücü piyasasıyla birlikte dile getirildiğine işaret edildi.

YAPAY ZEKA ALGISININ DEĞİŞİMİ BÜYÜK KAYIPLARA YOL AÇABİLİR

Raporda, katılımcıların, son dönemde hisse senedi performanslarında ana itici gücü olarak görülen yapay zekaya yönelik genel algının değişmesinin riskli varlıklarda bir düzeltmeye yol açabileceğini, böyle bir değişimin özel ve kamu piyasalarında büyük kayıplara neden olabileceğini ve düşüşlerin yeterince büyük olması durumunda işgücü piyasasında daha fazla yavaşlamaya ve finansal koşulların sıkılaşmasına yol açabileceğini belirttiği kaydedildi.

