FedEx, gümrük vergisi iadesi için ABD yönetimine dava açtı

ABD merkezli kargo ve lojistik devi FedEx, hukuka aykırı olduğu belirtilen gümrük vergilerinin iadesi talebiyle federal hükümete dava açtı. Şirket, söz konusu tarifeler nedeniyle maddi zarara uğradığını savundu.

BAŞVURU ABD ULUSLARARASI TİCARET MAHKEMESİ'NE YAPILDI

Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, Şubat 2025'ten bu yana Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamında uygulanan tarifeler nedeniyle şirketin finansal kayıplar yaşadığı belirtildi.

Dilekçede, bugüne kadar tahsil edilen vergilerin yasal faiziyle birlikte iade edilmesi talep edildi.

ABD YÜKSEK MAHKEMESİ TARİFELERİ HUKUKA AYKIRI BULMUŞTU

ABD Yüksek Mahkemesi, 20 Şubat'ta Başkan Donald Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı IEEPA'nın, Başkan'a doğrudan tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti.

Yüksek Mahkeme'nin bu kararı sonrası açılan dava, federal hükümetin söz konusu vergileri iade edip etmeyeceği ve benzer uygulamaların geleceği açısından emsal niteliği taşıyabilecek bir süreç olarak değerlendiriliyor.