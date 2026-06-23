Fed’in efsane başkanı hayatını kaybetti

ABD Merkez Bankası
'na (Fed
) 1987-2006 yılları arasında Başkanlık eden Alan Greenspan, 100 yaşında Parkinson hastalığına bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti. Uzun yıllar ABD para politikasına yön veren ve "Maestro" olarak anılan Greenspan, küresel finans piyasalarının en etkili merkez bankacılarından biri olarak kabul ediliyordu. Yaklaşık 19 yıl boyunca Fed Başkanlığı görevini yürüten Greenspan, piyasalar üzerinde önemli etkiler yaratan kararları ve para politikalarıyla tanınıyordu. Alan Greenspan, 1987 yılında dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan tarafından Fed Başkanlığı görevine getirildi. Görev süresi boyunca 1987 borsa çöküşü, Asya finans krizi, Rusya krizi, dot-com balonu ve 11 Eylül saldırılarının ardından yaşanan ekonomik gelişmeler gibi birçok önemli dönemde para politikasını yönetti.