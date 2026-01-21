Fenerbahçe arazisi için kıyasıya yarış

Emlak Konut'un, Fenerbahçe'nin Ataşehir Küçükbakkalköy'deki arazisi için düzenlediği "arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı" ihalesinin ilk oturumu yapıldı. Ön yeterlilik aşamasına 12 firma başvurdu. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'ndan Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, ön yeterlilik aşamasına toplam 12 isteklinin katıldığı ve başvuru yapan firmaların liste halinde duyurulduğu belirtildi.

İKİNCİ OTURUM YAPILACAK

Ön yeterlilik zarfları içerisinde yer alan belgelerin ayrıntılı değerlendirilmesinin ardından, pazarlık, açık artırma ve kapalı zarf teklif alma aşamalarını içeren ikinci oturumun tarih ve saatinin isteklilere yazılı olarak bildirileceği ifade edildi. İhalenin ilerleyen aşamalarında verilecek tekliflerle birlikte projenin mali ve ticari şartlarının netleşmesi bekleniyor.

Ön yeterlilik zarflarındaki belgelerin değerlendirilmesinin ardından pazarlık, açık artırma ve kapalı zarf teklif alma aşamalarını içeren 2'nci oturumun tarihini önümüzdeki günlerde belli olacak. İhalenin ön yeterlilik aşamasına Durmaz Otomotiv, Kuzu Toplu Konut İnşaat, Özyazıcı İnşaat, En-Ez İnşaat & SRL İnşaat İş Ortaklığı, Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı & Ahes İnşaat İş Ortaklığı, Yıldızlar İnşaat, Cevahir Yapı, Siyahkalem Mühendislik & Bitaş Mühendislik İş Ortaklığı, Misek İnşaat & Yapıtaş Gayrimenkul İş Ortaklığı, DAP Gayrimenkul, Aslan Yapı & Tona Yapı & Yüksekdağ Gayrimenkul İş Ortaklığı, Torkam İnşaat & Mustafa Ekşi İnşaat İş Ortaklığı katıldı.



DAHA ÖNCE İPTAL OLDU

FENERBAHÇE Spor Kulübü'nün İstanbul Ataşehir'deki taşınmazları için Emlak Konut GYO ile yaptığı iş birliği kapsamında yürütülen "arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı" modeli, kulübün elindeki arsalar üzerinde konut ağırlıklı karma bir proje geliştirilmesini ve elde edilecek gelirin belirli bir paylaşım planı çerçevesinde dağıtılmasını öngörüyor. Fenerbahçe ve grup şirketi Akfin Gayrimenkul Değerlendirme ile Emlak Konut GYO arasında 19 Ağustos 2025'te protokol imzalanmıştı. Ataşehir Küçükbakkalköy'deki 3343 ada 12 parsel için ihaleye 2 Aralık 2025'te çıkılmıştı .Ancak Emlak Konut, tekliflerin güncel piyasa koşullarıyla örtüşmediği ve öngörülen takvimde tahsilat kabiliyetinin zayıf olduğu değerlendirmesiyle ihalenin yenilenmesine karar vermişti.