Fenerbahçe kasasını doldurdu

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün İstanbul Ataşehir Küçükbakkalköy'deki arazisine ilişkin ihale süreci önceki gün düzenlenen ikinci oturumla tamamlandı. Kıran kırana geçen ihalede 12 firma teklif verdi. Emlak Konut ile Fenerbahçe Spor Kulübü ve Akfin Gayrimenkul Değerlendirme A.Ş. arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında yeniden ihalesi gerçekleştirilen arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı işinde en yüksek teklif ise 30 milyar 20 milyon TL ile Durmaz Otomotiv'den geldi.Şirket payı yüzde 45 yani 13 milyar 509 milyon lira oldu. Gelir paylaşımı ise protokol hükümleri ve daha önce ilan edilen esaslar çerçevesinde; yüzde 80'i arsa sahipleri, yüzde 20'si Emlak Konut'un olacak şekilde belirlendi. Yani Fenerbahçe'nin kazancı 10.8 milyar lira olacak. Bu tutarlar, Emlak Konut GYO güvencesiyle asgari gelir seviyesini garanti ediyor.Toplam satış gelirinin artması halinde oluşacak ilave artış, yüzde 45 şirket payı esas alınarak proje hesabına dahil edilecek ve şirket payı buna göre güncellenecek.Emlak Konut'tan yapılan açıklamada ihalenin güncel piyasa koşulları, bölgesel satış verileri ve projenin teknik/ticari özellikleri esas alınarak, tüm paydaşların menfaatleri, kamu yararı ve tahsilat kabiliyeti dikkate alınarak başarıyla gerçekleştirildiği vurgulandı. Açıklamada, "Bu ihale sonucuyla birlikte oluşan toplam şirket payının 4 milyar 52 milyon 700 bin TL tutarındaki kısmının sözleşme imzasına müteakip peşin olarak tahsil edilmesi öngörüldü. Bu peşinat tutarı hem şirketimiz hem de arsa sahibi paydaşlarımız açısından proje başlangıcında güçlü ve risksiz bir finansman kaynağı sağlayacaktır" denildi.Fenerbahçe Spor Kulübü için büyük bir gelir kapısı açıldı. Toplam 26 bin 250 metrekarelik arsa için düzenlenen ihale bedelinin 10.8 milyar TL'si (yaklaşık 212 milyon euro) doğrudan Fenerbahçe'nin kasasına girecek. Bu gelişme, sarı-lacivertli kulübün mali yapısına önemli bir katkı sağlayacak nitelikte görülüyor. Kulüpten konuyla ilgili resmi açıklamanın ise önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.26 bin 250 metrekare büyüklüğe sahip arsanın emsal hakkı 2. Yani bu arsada 52 bin 500 metrekarelik inşaat yapılabilecek. İnşa edilecek proje 'ticaret+konut' fonksiyonuna sahip olacak. Karma proje, Fenerbahçe'ye önemli bir gelir yaratacak.Fenerbahçe ve grup şirketi Akfin Gayrimenkul Değerlendirme A.Ş. ile Emlak Konut GYO arasındaki protokol 19 Ağustos 2025'te imzalanmıştı. Bu kapsamda Küçükbakkalköy arsasında geliştirilecek projenin ihalesinin 2 Aralık 2025'te birinci oturumu ve 9 Aralık 2025'te ikinci oturumu gerçekleştirilmişti. Bu ihalede 46 milyar lira toplam satış geliri ve 20.7 milyar lira şirket payı teklifi birinci olmuştu. Teklifleri inceleyen Emlak Konut, "Öngörülen hasılat tutarlarının mevcut piyasa gerçekleriyle örtüşmediği, teknik ve finansal veriler ışığında öngörülen süre içerisinde tahsilat kabiliyetinin mümkün olmadığı"nı değerlendirmişti. Bunun sonucunda ihalenin yeniden düzenlenmesine karar verilip yeni tarih açıklanmıştı.